Gino Mader non ce l’ha fatta, il tragico volo sulle strade del suo Giro: il commovente omaggio

Il mondo del ciclismo piange Gino Mader, uno dei talenti più luminosi della Nazionale svizzera. Il 26enne non si è più ripreso dopo la drammatica caduta di giovedì 15 giugno nel corso della quinta tappa del Giro di Svizzera.

Il ventiseienne Gino Mader non si è ripreso dalla terribile caduta durante la quinta tappa del Giro di Svizzera

L’atleta è deceduto a mezzogiorno di venerdì 16 giugno dopo una giornata di coma. Il volo di 30 metri nel dirupo prima di finire inghiottito in un burrone circondato da pietre hanno leso gli organi vitali del 26enne. Riverso in un fiumiciattolo, era privo di conoscenza quando è stato soccorso, e dopo essere stato rianimato al termine di un lungo intervento durato 25 minuti per superare l’arresto cardiaco, come riporta la stampa elvetica.

Mader è stato portato in elicottero all’ospedale di Coira in condizioni già apparse gravissime. Vincitore al Giro nel 2021 ad Ascoli Piceno e miglior giovane alla Vuelta dello stesso anno, l’ elvetico del team Bahrain è uscito di strada nella discesa finale di Albula, comune del Canton Grigioni, tra Fiesch e La Punt, dopo una giornata scandita da tre salite sopra i 2.000 metri di dislivello.

Gino Mader

Sesta tappa neutralizzata, i compagni del team Bahrain Victorious tagliano insieme il traguardo

Una caduta terribile lungo un tratto di strada un cui si toccavano anche i 100 km all’ora. A dare la notizia della morte di Mader, è stato il team Bahrain Victorious che ha scritto “Gino , grazie per la luce, la gioia e le risate che hai regalato a tutti noi, ci mancherai come corridore e come persona.

La sesta tappa è stata neutralizzata facendo percorrere al gruppo solo gli ultimi 20 chilometri. I corridori, raggruppati in corteo, hanno guidato al rallentatore, prima di lasciare che i compagni di squadra svizzeri del team Bahrain-Victorious si posizionassero in testa per tagliare il traguardo tra gli applausi degli spettatori.