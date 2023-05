Giro d’Italia a Salerno tra polemiche logistiche, cadute e il ricordo di Alfonso Gatto (FOTO)

Nel ricordo di Alfonso Gatto la quinta tappa del Giro d’Italia, vessata dal maltempo, con partenza ad Atripalda (Avellino) e arrivo a Salerno.

Traffico in tilt e polemiche per il piano dell’Amministrazione comunale, la Rai ricorda Gatto

Tante le critiche nel capoluogo di provincia campano per il piano traffico con la città paralizzata dall’arrivo dei girini che hanno sprintato in Piazza della Concordia alle 17:30 di mercoledì 10 maggio con la vittoria dell’australiano Kaden Groves su Jonathan Milan e Aurélien Paret-Peintre che conserva la maglia rosa. Un evento che ha però scatenato l’entusiasmo di tanti appassionati che hanno atteso lungo le strade ed al traguardo gli eroi della corsa rosa.

Un traguardo che in passato ha visto trionfare il mito di Fausto Coppi e dal grande fascino per il paesaggio e la storia dei luoghi come ricordato anche dal telecronista Francesco Pantani che ha narrato della passione del poeta e scrittore salernitano Alfonso Gatto, la Scuola Medica Salernitana ma anche il Castelluccio di Battipaglia.

Il campione del mondo Remco Evenepoel cade due volte, paura sul lungomare Marconi

La tappa è stata caratterizzata da tre cadute. La prima dopo 18 chilometri di corsa, in territorio avellinese, il campione del mondo Remco Evenepoel è caduto durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2023. Il secondo della classifica generale, ostacolato da un cane in mezzo alla strada.

Le altre due cadute si sono verificate quando mancavano pochi chilometri all’arrivo. Pericolosa la seconda a 2,5 chilometri, sul Lungomare Marconi, che ha nuovamente coinvolto Evenepoel che è stato sfiorato al capo da un altro ciclista mentre era a terra.

La prima caduta di Remco Evenepoel

Il cagnolino che ha mandato in tilt la carovana rosa nell’avellinese

Le fasi concitate della caduta a 6,5 chilometri dall’arrivo

La caduto a 2,5 chilometri dall’arrivo a Salerno

La seconda caduta di Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a terra sfiorato da un altro corridore