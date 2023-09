Incidente choc Bagnaia, i primi accertamenti: ‘Non sono state riscontrate deformità’ (VIDEO)

“Penso che avrà buone notizie”. Il dottor Angel Charte, primario del paddock di MotoGp, si è espresso così riguardo le condizioni di Francesco Bagnaia dopo il brutto incidente in avvio del Gran Premio di Catalogna.

Il medico Angel Charte: ‘Gli esami ci saranno se il femore e la tibia hanno avuto delle lesioni, penso avrà buone notizie’

“Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture. Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie.

Con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una TAC in ospedale a Barcellona“.

Il pilota della Ducati, dopo un violento highside e una brutta caduta a centro pista, è stato investito sulle gambe dalla KTM di Brad Binder. Le condizioni dell’azzurro però, almeno al momento, sembrano meno gravi del previsto. Lo stesso si è espresso anche sull’infortunio di Enea Bastianini, compagno di Pecco, coinvolto in un altro precedente dottore in curva 1. Per lui una frattura del malleolo tibiale ed operazione chirurgica in vista.

L’incoraggiamento del Premier Meloni a Bagnaia, frattura del malleolo tibiale per Enea Bastianini

Un messaggio per ‘Pecco’ Bagnaia è arrivato anche dal Premier Meloni. “I miei auguri di guarigione pronta a Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGp, per l’infortunio subito durante il Gran Premio di Catalunya. Forza Pecco ti aspettiamo presto in pista per farci ancora sognare”.