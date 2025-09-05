Italia-Estonia 5-0: buona la prima per Gattuso, le pagelle degli azzurri

Qualificazioni ai mondiali, gli azzurri soffrono per un tempo poi travolgono gli estoni
Buona la prima per Gennaro “Ringhio” Gattuso sulla panchina della Nazionale nel match d’esordio a Bergamo. L’Italia parte forte nel nuovo ciclo e travolge l’Estonia con un netto 5-0 nella terza giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali. Una vittoria convincente che rilancia gli azzurri in classifica, ora a quota 6 punti alle spalle di Norvegia e Israele, prossimo avversario in Ungheria (in campo neutro).
Kean rompe il ghiaccio nella ripresa, Retegui fa doppietta
La scelta del ct è stata chiara: atteggiamento offensivo e 4-2-4 puro, con Politano e Zaccagni larghi e la coppia Kean–Retegui al centro dell’attacco. Nonostante un primo tempo ricco di occasioni ma sterile in zona gol – complice un portiere Hein superlativo con l’aiuto della traversa su Retegui– la squadra ha mantenuto intensità e pressing alto, trovando poi nella ripresa la via della rete: Kean ha aperto le marcature (subito dopo ha centrato il palo), Retegui ha firmato una doppietta, Raspadori ha timbrato da subentrato e Bastoni ha chiuso con la manita nel recupero.
Una gara che ha mostrato carattere, organizzazione e voglia di dominare, con alcuni singoli sugli scudi e altri ancora da registrare. Ecco le pagelle degli azzurri.
Italia-Estonia 5-0 – Le pagelle degli azzurri: Bastoni e Tonali ok
Donnarumma 6,5
Quasi mai chiamato in causa, ma quando l’Estonia si affaccia pericolosamente risponde presente. Sicuro nelle uscite, dà serenità a tutta la retroguardia.
Di Lorenzo 6
Spinge con meno continuità rispetto a Dimarco, non concede nulla in fase difensiva. Pochi rischi, gara solida.
Calafiori 6,5
Attento in copertura, si concede qualche uscita palla al piede con personalità. Buona intesa con Bastoni.
Bastoni 7
Preciso e puntuale dietro, si toglie la soddisfazione di firmare il gol del 5-0 con un colpo da centravanti.
Dimarco 6,5
Molto coinvolto in fase offensiva, mette diversi cross interessanti e cerca spesso il tiro. Qualche leggerezza dietro, ma positivo.
Politano 6,5
Si muove bene tra le linee e prova più volte la conclusione. Hein gli nega la gioia del gol.
Barella 6,5
Motore del centrocampo: intensità, corsa e inserimenti continui. Recupera palloni e accende la manovra.
Tonali 7
Detta i tempi del gioco con precisione, smista palloni e si fa sentire in pressing. Regia ordinata ed efficace.
Zaccagni 6,5
Vivace sulla corsia sinistra, mette in difficoltà la difesa estone con accelerazioni e dribbling e sfiora il gran gol nella ripresa.
Kean 7
Sblocca la partita con un guizzo da rapace d’area, si muove bene e crea spazi per Retegui. Prestazione concreta.
Retegui 7,5
Primo tempo sfortunato, con Hein che gli nega più volte il gol. Nella ripresa si scatena e firma una doppietta che chiude i giochi.
Subentrati
Cambiaso 6,5 – Dà freschezza a sinistra senza strafare.
Raspadori 7 – Entra e segna subito con freddezza. Decimo gol in Nazionale come Cassano, Zola e Insigne.
Orsolini 6 – Qualche accelerazione, ma la partita è già decisa.
Locatelli 6 – Gestione semplice nel finale.
Esposito s.v. – Troppo poco tempo per incidere.
Ct Gattuso 7,5
Parte con coraggio, schiera una squadra offensiva e raccoglie una vittoria netta. Intensità e pressing alto come marchio di fabbrica: buona la prima.