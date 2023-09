L’Italia schiaccia la Francia e vola in finale con la Polonia agli Europei di volley:

L’Italia annienta la Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e conquista un posto nella finale di sabato agli Europei di pallavolo.

Fefè De Giorgi ha stravinto la sfida con l’amico Andrea Giani

Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda di Roberto Piazza ai quarti, non sbagliano nulla contro un’altra squadra guidata da un tecnico italiano, Andrea Giani. In un PalaEur di Roma gremito, gli azzurri campioni del mondo e d’Europa in carica non danno scampo ai campioni olimpici della Francia e ora se la vedranno contro la Polonia che si è imposta sulla Slovenia 3-1, per il titolo. Per Ferdinando De Giorgi e Andrea Giani, la semifinale dell’Europeo di volley maschile 2023 è stata l’ennesima occasione per incontrarsi a bordo campo.

I due, che con gli azzurri della Generazione di fenomeni hanno vinto tre Mondiali da giocatori, si sono sfidati anche dalla panchina, con De Giorgi che ha avuto la meglio portando l’Italia ancora alla finale europea. De Giorgi in avvio è costretto a rinunciare a Roberto Russo, in panchina per onore di firma dopo la brutta distorsione alla caviglia rimediata contro l’Olanda. Al suo posto il ct ha scelto Leandro Mosca nel ruolo di centrale.

Romano implacabile, Giannelli decisivo nei momenti importanti

Dopo l’avvio equilibrato del primo set, grazie anche ad alcuni cambi come l’ingresso di Sbertoli al servizio in un momento chiave, l’Italia ha imposto il suo ritmo alla gara soffocando il gioco dei francesi proseguendo nei due set successivi.

Giannelli non sbaglia un colpo nei momenti determinanti del match, Romano si conferma bombardiere azzurro con 15 punti. A ruota Lavia che si ferma a quota 13 mentre Michieletto ha firmato 9 punti. La finale Italia-Polonia si giocherà sabato al PalaEur con inizio alle 21:15 con diretta su Rai 2.