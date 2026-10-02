Pagelle Francia-Italia 1-1: Donnarumma mostruoso, Bastoni goleador. Tutti i voti degli azzurri

Il gol del pareggio di Bastoni

Donnarumma salva l’Italia, Bastoni firma il pareggio a Saint-Denis

Una grande Italia strappa un punto allo Stade de France. Finisce 1-1 contro la Francia nella terza giornata della Nations League, al termine di una partita nella quale gli Azzurri hanno dovuto soprattutto resistere alla pressione dei padroni di casa, ma hanno avuto la forza di reagire dopo lo svantaggio. La Francia passa con la magia di Michael Olise, ma Alessandro Bastoni trova ancora una volta la via del gol e firma il definitivo pareggio.

La squadra di Roberto Mancini parte con qualche difficoltà davanti al pressing francese. La prima grande occasione capita però a Kean, servito da Kayode, ma Maignan riesce a respingere. La Francia mantiene il possesso e aumenta la pressione: Dembélé sfiora il gol, mentre Olise colpisce la traversa con un tiro-cross.

L’Italia cresce con il passare dei minuti e al 41’ sfiora il vantaggio con Frattesi. Poco dopo Kean trova anche la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Olise inventa, Donnarumma tiene in piedi gli Azzurri

Nella ripresa la Francia parte nuovamente fortissimo. Donnarumma deve intervenire in rapida successione su Doué e Dembélé, prima di opporsi ancora a Olise. Il portiere azzurro diventa il protagonista assoluto della serata.

La Francia passa con una punizione spettacolare di Olise, che supera la barriera e manda il pallone sotto l’incrocio. L’Italia accusa il colpo, ma non crolla.

La reazione arriva con Bastoni. Il difensore dell’Inter sfrutta un errore della Francia in uscita, recupera palla sulla trequarti e si presenta davanti a Maignan, battendolo con freddezza per l’1-1. Anche questa volta Bastoni va a segno dopo il gol realizzato contro la Turchia.

Bastoni pareggia, Donnarumma chiude la porta

Il pareggio non cambia l’atteggiamento della Francia, che continua ad attaccare. Rabiot va vicino al 2-1, ma trova ancora Donnarumma. Nel finale arriva anche l’espulsione di Upamecano per doppia ammonizione.

L’Italia prova a sfruttare la superiorità numerica, ma è ancora il capitano azzurro a salvare il risultato con altri interventi decisivi. Camavinga ci prova nel finale, senza riuscire a superare un Donnarumma in serata straordinaria.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale. Francia-Italia termina 1-1: la squadra di Mancini sale a quattro punti nel girone e mantiene il terzo posto. La Francia resta al comando.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 9 – Monumentale. Para tutto quello che può e anche qualcosa in più. Decisivo nel momento in cui la Francia prova a scappare, soprattutto a inizio ripresa. Sul gol di Olise non può nulla. È il grande protagonista del pareggio azzurro.

Kayode 6,5 – Parte con personalità e mette Kean nelle condizioni migliori per segnare. Tiene abbastanza bene sulla fascia anche quando la Francia aumenta la pressione.

Scalvini 7 – Partita solida e attenta. Deve lavorare molto contro la mobilità dell’attacco francese e regge bene nei momenti di maggiore difficoltà.

Bastoni 8 – Difensore, regista e ancora goleador. Si prende la responsabilità di andare a recuperare il pallone alto e poi firma con grande freddezza l’1-1. Una presenza costante anche nella costruzione.

Calafiori 6 – Soffre inizialmente la spinta della Francia e non riesce sempre a trovare i tempi giusti per accompagnare l’azione. Tiene comunque fino alla sostituzione.

Frattesi 7 – Va vicino al gol nel primo tempo e garantisce inserimenti continui. Quando l’Italia riparte, è uno dei giocatori che riesce maggiormente a dare profondità alla manovra.

Tonali 6 – Partita di grande sacrificio. La Francia lo costringe spesso a giocare sotto pressione e non sempre riesce a incidere nella costruzione. Esce nella ripresa.

Fagioli 6,5 – Alterna buone giocate a qualche difficoltà nella gestione del pallone sotto il pressing francese. Non si tira indietro e prova a dare ordine al centrocampo.

Sebastiano Esposito 6,5 – Qualche spunto interessante soprattutto quando riesce a trovare spazio alle spalle dei centrocampisti francesi. Meno continuo nella ripresa.

Pio Esposito 6 – Lotta contro i centrali francesi, ma questa volta trova meno spazio rispetto alla partita contro la Turchia. Non riesce a incidere come avrebbe voluto.

Kean 6 – Ha una grande occasione nel primo tempo e trova anche il gol, poi annullato. Lotta molto ma viene controllato bene dalla difesa francese. Maignan gli nega il gol nella ripresa.

Barella 6,5 – Entra per dare maggiore energia al centrocampo e contribuisce alla reazione italiana nel momento più complicato.

Vergara 6,5 – Buon impatto. Porta vivacità sulla fascia e crea una situazione pericolosa con il cross per Kean.

Doumbia 6 – Pochi minuti e senza particolari occasioni per lasciare il segno.

Maldini 6 – Entra nel finale e prova a dare freschezza alla manovra offensiva, ma ha poco tempo a disposizione.

Scamacca s.v. – Entrato nel recupero, troppo poco tempo per una valutazione.

Mancini 7

Prepara una partita nella quale l’Italia deve inevitabilmente soffrire il possesso francese. La squadra resta compatta, incassa il gol ma reagisce immediatamente con Bastoni. I cambi aumentano energia e qualità nella ripresa. Il punto di Saint-Denis è soprattutto il risultato di una squadra che non si disunisce nei momenti di maggiore difficoltà.

Tabellino

Francia-Italia 1-1

Marcatori: 10’ st Olise, 23’ st Bastoni.

Francia (4-3-3): Maignan 6,5; Kalulu 5,5, Jacquet 6,5, Upamecano 6, Truffert 6; Cherki 7 (31’ st Camavinga 6), Da Cunha 5,5 (42’ st Lacroix s.v.), Rabiot 6,5; Olise 7,5, Dembélé 6,5, Doué 6,5 (31’ st Barcola 6). All. Zidane 6,5.

Italia (4-3-3): Donnarumma 9; Kayode 6,5, Scalvini 7, Bastoni 8, Calafiori 6; Frattesi 7 (34’ st Doumbia 6), Tonali 6 (17’ st Barella 6,5), Fagioli 6,5 (45’ st Scamacca s.v.); Sebastiano Esposito 6,5 (34’ st Maldini 6), Pio Esposito 6 (17’ st Vergara 6,5), Kean 6. All. Mancini 7.

Arbitro: Gil Manzano 6,5.

Note: ammoniti Fagioli, Kean, Upamecano, Vergara, Bastoni. Espulso Upamecano al 40’ st per doppia ammonizione. Angoli 6-4. Recupero 0’ pt, 4’ st.