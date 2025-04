Un tifoso dell’Everton ‘rovina’ la festa del Liverpool con un trucco geniale

Il Liverpool era pronto a vivere una serata storica. A distanza di 35 anni i reds hanno festeggiato il titolo di campione della Premier League davanti al suo pubblico, con una spettacolare vittoria per 5-1 contro il Tottenham ad Anfield. L’ultimo trionfo in campionato era arrivato nel 2020 ma fu festa in tono minore – tranne qualche eccezione – a causa delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia di COVID-19.

Questa volta i sostenitori del Liverpool hanno potuto liberare la propria gioia senza freni. Migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade circostanti lo stadio già ore prima del fischio d’inizio, trasformando la zona in un mare rosso acceso tra cori, bandiere e fuochi d’artificio.

Al culmine delle celebrazione un buontempone tifoso della squadra rivale dell’Everton ha pensato di fare uno scherzetto agli ‘odiati cugini’. Nella folla di tifosi, qualcuno ha notato un dettaglio insolito: dal gruppo di razzi sparati in aria, è uscito un fumo… blu.

Sui social media, in pochi minuti, il video dell’accaduto ha fatto il giro del mondo. Il Liverpool stesso, inconsapevole della beffa, ha pubblicato immagini dell’evento sui propri canali ufficiali, rendendo ancora più virale quello che era un gesto studiato nei minimi dettagli.

Dietro il colpo di scena si nascondeva un tifoso dell’Everton, storico rivale cittadino dei Reds. Già nei giorni precedenti, alcuni amici avevano svelato il suo piano: acquistare 10.000 razzi blu, rimuovere le etichette originali e applicare finte etichette rosse, sperando che i tifosi del Liverpool li comprassero ignari.

Il tifoso, intervistato da alcuni media locali, ha raccontato con orgoglio: “È stato un lavoro lungo. Ho passato settimane a modificare i razzi. Quando ho visto il fumo blu, non potevo crederci. È stato perfetto”.

Sui social, i commenti si sono sprecati:

Il gesto ha riaperto la storica rivalità cittadina tra Liverpool ed Everton, ma stavolta senza insulti né rancore: solo tante risate e la consapevolezza che, almeno per una notte, il vero spettacolo è stato anche sugli spalti. Anfield, per una volta, si è tinto… di blu.

I love our fan base. Yes, we're bitter but we have a lot to be bitter about. An Everton fan re labelled red pyros/flares. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hd8uzZoHsj