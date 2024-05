Juventus-Salernitana 1-1 pagelle e highlights: Pierozzi, Fiorillo e Tchaouna sugli scudi

La Salernitana vede sfumare nel recupero l’opportunità di vincere la prima partita nel 2024. Colantuono festeggia 250 panchine in serie A allo Stadium contro la Juventus. I granata perdono Bradaric ma ritrovano Pierozzi in difesa con il tecnico che schiera Zanoli e Sambia e esterni con Fiorillo confermato tra i pali.

Pierozzi sorprende i bianconeri e sblocca il risultato

Vignato confermato per l’infortunato Candreva, in avanti spazio a Tchaouna e Ikwuemesi. La Salernitana gioca libera mentalmente contro i bianconeri contratti, nervosi e contestati dai tifosi. Pierozzi ci prova subito dalla distanza con Szczesny che blocca senza problemi. Il primo squillo della Juve è di Vlahovic che trova la deviazione di Fiorillo sull’incrocio dei pali. Al 27′ la Salernitana passa con Pierozzi che svetta su calcio d’angolo di Sambia. Subito dopo il laterale impensierisce l’estremo difensore polacco su calcio piazzato.

Ikwuemesi si divora il raddoppio

I padroni provano a reagire ma la conclusione di Bremer termina non distante dai pali di Fiorillo. Al 36′ i granata vanno ad un passo dal 2 a 0. Ikwuemesi si trova a tu per tu con Szczesny dopo una bella combinazione Coulibaly-Tchaouna ma il nigeriano si allunga la palla e viene anticipato. Nel finale ci prova Cambiaso per la Vecchia Signora con la palla che scheggia l’esterno del palo.

Nella ripresa la Juventus prova a cingere d’assedio la Salernitana che ribatte colpo su colpo e protesta per un tocco con il braccio di Rabiot su colpo di testa di Pierozzi. Al 15′, dopo un contropiede gestito male dagli ospiti, Vlahovic va ad un passo dal gol in ripartenza ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Subito dopo Gatti sorprende di testa la difesa granata ma non inquadra la porta.

Al 35′ Fiorillo evita il gol bianconero su colpo di testa di Milik. Gli ospiti provano a punzecchiare i padroni di casa in contropiede con Legowski che spreca da buona posizione. Pochi istanti dopo la Juve colpisce il terzo legno con Miretti. Dai e dai e la squadra di Allegri trova il gol con Rabiot che anticipa Basic dopo la sponda di Locatelli. I bianconeri provano a vincerla con una conclusione di Miretti che termina di un soffio al lato.

Rabiot beffa i granata, Basic spreca all’ultimo respiro

La palla della vittoria è clamorosamente sui piedi dei granata con Basic che da solo in area conclude alto sopra la traversa. La Salernitana muove la classifica e con il Verona, in posticipo alle 18:30 il 20 maggio, cercherà la prima vittoria dell’anno che permetterebbe all’undici di Colantuono di evitare il record negativo di punti.

Salernitana pagelle: Coulibaly torna a ruggire, male Ikwuemesi

Fiorillo 7: Salva su Vlahovic e Milik, tempestivo nelle uscite. Si fa trovare pronto e dimostra di essere all’altezza della situazione.

Pierozzi 7,5: firma il primo gol in serie A ed è praticamente perfetto in marcatura. Nella ripresa mette ancora in difficoltà i bianconeri su calcio d’angolo con Rabiot che rischia un fallo da rigore.

Fazio 6,5: un baluardo, esce dalla mischia a testa alta e nel gioco aereo torna a primeggiare. Sfiora il gol con una palombella che si spegne sulla parte superiore della traversa.

Pirola 6,5: attento, cattivo, determinato: allo Stadium si è rivisto il difensore dalle interessanti prospettive visto nel finale della passata stagione.

Zanoli 6: una bella prova dopo tante prestazioni deludenti. Scavalla sull’out destro ed anche in fase difensiva si fa valere. (45′ st Pellegrino sv: entra e la Salernitana prende gol in una stagione decisamente da dimenticare).

Basic 6: da 7 fino al recupero, poi si fa anticipare da Rabiot sul gol e fallisce un’occasione clamorosa all’ultimo secondo per regalare alla Salernitana la prima storica vittoria in trasferta con la Juventus che sarebbe coinciso con il primo hurrà nel 2024.

Coulibaly 6,5: sente la necessità di cambiare passo per trovare estimatori e restare in serie A con un altro club dopo un’annata deludente. Torna quello dell’anno scorso. Sradica palloni e semina gli avversari in ripartenza. Peccato si sia svegliato solo ora.

Sambia 6,5: dal suo calcio d’angolo nasce il gol di Pierotti. Impegna Szczesny su calcio di punizione e mette di sovente in difficoltà McKennie. A volte vuole strafare ma la sua prestazione è positiva. (45′ st Pasalidis sv: sfortunato come Pellegrino, entra e vede la Juve pareggiare i conti).

Vignato 5: impalpabile, si vede pochissimo. Sbaglia diversi appoggi, meno brillante rispetto alla prova con l’Atalanta. (20′ st Legowski 5,5: ancora discontinuo. Ha una buona palla dal limite ma la scaraventa sopra la traversa).

Tchaouna 6,5: chiude in crescendo la stagione con un’altra prestazione da incorniciare. Magari dopo la prova dello Stadium avrà stregato anche qualche squadra oltre la Lazio. L’unico colpo estivo degno di nota.

Ikwuemesi 4,5: si divora il gol del raddoppio allungandosi il pallone quando viene a trovarsi a tu per tu con Szczesny. Gestisce male un paio di ripartenze. (27′ st Kastanos 6: mette Basic in condizione di battere a rete da buona posizione e di regalare i primi tre punti del 2024 al cavalluccio marino. Rientro positivo contro l’ex squadra).

Juventus-Salernitana 1-1, gli highlights

