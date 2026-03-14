Kimi Antonelli nella storia della Formula 1: pole record a 19 anni e sogno di riportare l’Italia al successo

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli fa la storia: pole position record a Shanghai

La data è di quelle destinate a restare nei libri di storia della Formula 1: 14 marzo 2026.

Sul circuito di Shanghai, il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la prima pole position della sua carriera, entrando immediatamente nella leggenda del motorsport.

A soli 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, il pilota della Mercedes è diventato il più giovane poleman della storia delle monoposto, superando il precedente record di Sebastian Vettel, ottenuto a Monza nel 2008.

Una giornata perfetta per il pilota bolognese, che continua a confermare le aspettative di chi lo ha sempre considerato un predestinato.

Come Antonelli ha conquistato la pole position

La pole è arrivata al termine di una sessione di qualifiche intensa ma pulita.

Antonelli ha raccontato di aver trovato il ritmo giro dopo giro, migliorando costantemente le prestazioni.

“È stata una sessione molto pulita”, ha spiegato.

“Non ho fatto errori e sono riuscito a migliorare ogni volta che scendevo in pista”.

Il pilota ha però ammesso che la giornata non è stata priva di difficoltà.

Durante le qualifiche ha dovuto fare i conti con problemi di bilanciamento e sottosterzo, che si sono presentati già dalla seconda fase delle qualifiche.

“Sembrava quasi che ci fosse qualcosa che non funzionasse nella macchina”, ha raccontato.

Nonostante questo, nel momento decisivo della Q3 è riuscito a mettere insieme il giro perfetto.

Il sogno: riportare l’Italia sul gradino più alto

Dopo la pole, Antonelli ha subito spostato l’attenzione sulla gara.

La soddisfazione è grande, ma la missione non è ancora compiuta.

“Me la godrò un po’, ma non troppo”, ha detto.

“Il focus è già sulla gara”.

L’obiettivo è chiaro: riportare un pilota italiano sul gradino più alto del podio in Formula 1.

“Farò del mio meglio per riuscirci”.

Un traguardo che avrebbe un valore simbolico enorme per il motorsport italiano.

L’ultima pole position di un italiano in Formula 1 risaliva infatti al 2009, quando Giancarlo Fisichella partì davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio.

Mercedes davanti a tutti, Ferrari all’inseguimento

Alle spalle della Mercedes di Antonelli partirà il suo compagno di squadra George Russell.

Il pilota britannico è riuscito comunque a conquistare la prima fila nonostante un problema alla power unit che aveva complicato l’inizio della Q3.

Subito dietro scatteranno le Ferrari, sempre più competitive con i nuovi regolamenti.

In seconda fila partiranno Lewis Hamilton, ora al volante della Ferrari, e Charles Leclerc.

Il team principal del Cavallino, Frédéric Vasseur, ha commentato con prudenza il distacco dalla Mercedes.

“Siamo ancora a circa quattro decimi, ma la direzione è quella giusta”.

In terza fila invece le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Chi è Kimi Antonelli, il talento italiano della Mercedes

Nato a Bologna, con i suoi riccioli e un sorriso da ragazzo qualunque, Kimi Antonelli è considerato uno dei talenti più puri della nuova generazione.

Figlio del pilota Marco Antonelli, ha respirato motorsport fin da bambino.

La sua carriera è stata rapidissima.

Nel karting ha collezionato una lunga serie di vittorie, attirando l’attenzione della Mercedes.

Il talent scout Gwen Lagrue lo ha segnalato direttamente al team principal Toto Wolff, che ha deciso di investire su di lui fin da giovanissimo.

Una scommessa che oggi sembra già vinta.

L’ascesa fulminea verso la Formula 1

Antonelli ha debuttato nelle monoposto a soli 15 anni, ancora prima di poter guidare un’auto su strada.

Nel 2022 ha conquistato i titoli nei campionati italiano e tedesco di Formula 4.

L’anno successivo ha dominato nella Formula Regional Middle East ed European.

La Mercedes ha poi deciso di accelerare la sua crescita saltando direttamente il passaggio in Formula 3 e promuovendolo in Formula 2.

Quando Lewis Hamilton ha annunciato il passaggio alla Ferrari, la scuderia tedesca ha scelto proprio Antonelli per prendere il suo posto.

Una decisione audace, ma che oggi appare sempre più lungimirante.

Un talento che può cambiare la Formula 1 italiana

Nel suo primo anno in Formula 1 Antonelli ha già conquistato tre podi e 150 punti.

Ora arriva la prima pole position della carriera.

Un segnale forte in un campionato che il pilota stesso ha definito “un mare pieno di squali”.

Ma a giudicare da questo inizio, il giovane bolognese sembra avere i denti giusti per restare tra i grandi.

E forse anche per riportare l’Italia ai vertici della Formula 1.