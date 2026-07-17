Salernitana, Eugenio D’Ursi sarebbe a un passo: l’indiscrezione che accende il mercato granata

Eugenio D'Ursi

Svolta Eugenio D’Ursi per l’attacco granata

La Salernitana potrebbe presto regalare ai propri tifosi un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. A rilanciare l’indiscrezione è Michele Rossetti, influencer ed esperto di calciomercato di Serie C, secondo il quale il club granata sarebbe vicino all’ingaggio di Eugenio D’Ursi, reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Sorrento.

Stando alle informazioni diffuse da Rossetti, la trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe addirittura concludersi nelle prossime ore, consegnando a mister Pasquale Marino un attaccante che nell’ultimo campionato ha dimostrato di essere uno dei profili più incisivi della categoria.

Una stagione da protagonista con il Sorrento

Napoletano, classe 1995, Eugenio D’Ursi è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Sorrento, chiusa con ben 15 reti, bottino che lo ha consacrato tra i migliori attaccanti delle squadre professionistiche campane.

Un rendimento che gli è valso anche un importante riconoscimento al Gala del Calcio “Overtime” di Angri, dove lo stesso attaccante aveva sottolineato come il nuovo ruolo di centravanti gli avesse finalmente consentito di esprimere tutte le proprie qualità.

«Mi sono sempre sentito un attaccante – aveva spiegato – ma spesso in passato sono stato utilizzato da esterno o da trequartista. Quest’anno ho potuto giocare nel mio ruolo naturale».

Una carriera costruita tra Serie B e Serie C

D’Ursi conosce molto bene il calcio professionistico italiano.

Dopo gli esordi con l’Aversa Normanna, venne acquistato dal Napoli, che lo inserì nel proprio progetto tecnico prima di girarlo in prestito. Nel corso della carriera ha poi indossato le maglie di Bari, Pescara, Foggia, Catanzaro, Crotone, Gubbio e, infine, Sorrento, costruendosi un’importante esperienza tra Serie B e Serie C.

La sua duttilità offensiva rappresenta uno degli aspetti più apprezzati: può agire sia da seconda punta sia da esterno offensivo, ma nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere decisivo anche come riferimento centrale dell’attacco.

La Salernitana valuta il colpo

Per la Salernitana si tratterebbe di un innesto di qualità ed esperienza, utile per rafforzare un reparto offensivo chiamato a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie C. Un reparto esplosivo visto che fanno già parte dell’organico Lescano e Ferrari.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il nome di Eugenio D’Ursi diventerà davvero uno dei nuovi volti della Salernitana.