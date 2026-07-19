Kimi Antonelli torna a vincere a Spa: ‘È bellissimo, non ho mai perso lo slancio’, battaglia con Leclerc e la Ferrari fino all’ultimo giro

Kimi Antonelli trionfa a Spa

Il pilota Mercedes conquista il Gran Premio del Belgio dopo settimane difficili, Verstappen completa il podio

La vittoria ha il sapore della liberazione. Dopo settimane complicate, Andrea Kimi Antonelli è tornato sul gradino più alto del podio conquistando il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Ma più del successo, a colpire sono state le parole del pilota della Mercedes, che ha raccontato cosa ha significato tornare a vincere dopo un periodo senza risultati.

“È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta e questa vittoria vale davvero tanto.”

“Leclerc era velocissimo, abbiamo dovuto tenere duro”

Partito dalla pole position, Kimi Antonelli ha visto sfumare momentaneamente la leadership della corsa dopo la Virtual Safety Car, che ha favorito il sorpasso della Ferrari di Charles Leclerc.

Il pilota italiano, però, non ha perso la calma, è rimasto incollato alla Rossa e ha riconquistato la testa della gara, difendendola fino alla bandiera a scacchi.

“Abbiamo perso la prima posizione per la Virtual Safety Car, ma siamo riusciti a recuperarla. Charles era davvero molto veloce e nel finale abbiamo dovuto tenere duro per restare davanti.”

Una battaglia che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati fino agli ultimi giri.

“Lo slancio non è mai mancato”

Nelle ultime gare i risultati non erano arrivati, ma Antonelli respinge l’idea di aver attraversato una crisi.

Per il giovane talento della Mercedes il problema non era la velocità, bensì una serie di episodi sfavorevoli che gli avevano impedito di raccogliere quanto seminato.

“Lo slancio l’ho sempre avuto. Per vari motivi non riuscivo a portare a casa i risultati. Oggi ci siamo riusciti e abbiamo recuperato punti importanti.”

Parole che raccontano la fiducia mai persa dal pilota italiano, convinto che il lavoro svolto nelle ultime settimane avrebbe prima o poi dato i suoi frutti.

La corsa al Mondiale resta apertissima

Il successo di Spa assume un peso ancora maggiore perché arriva in una giornata difficile per il suo principale rivale.

Il compagno di squadra George Russell è stato infatti costretto al ritiro già nel corso del primo giro dopo un contatto in pista, consentendo ad Antonelli di recuperare terreno prezioso nella classifica iridata.

Nonostante ciò, il pilota Mercedes preferisce mantenere un profilo basso.

“Dobbiamo continuare a cogliere ogni opportunità. L’obiettivo è portare avanti queste prestazioni e poi vedremo cosa succederà a fine stagione.”

La gara: Leclerc secondo, Verstappen sul podio

Alle spalle del vincitore ha chiuso Charles Leclerc, autore di una gara estremamente solida con la Ferrari e rimasto in lotta per il successo fino agli ultimi chilometri.

Terza posizione per Max Verstappen, bravo a gestire il consumo degli pneumatici nel finale, mentre Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto dopo aver scontato una penalità di cinque secondi.

Completano le prime posizioni Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto.

Antonelli nella storia del motorsport italiano

Con il successo di Spa, Kimi Antonelli centra la sesta vittoria stagionale, raggiungendo Riccardo Patrese tra i piloti italiani più vincenti in Formula 1.

Davanti a lui resta soltanto il mitico Alberto Ascari con tredici successi.

Numeri che confermano la straordinaria crescita del giovane bolognese e alimentano il sogno di riportare un italiano sul tetto del mondo.

Ora il Mondiale si sposterà in Ungheria, dove dal 24 al 26 luglio andrà in scena l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Antonelli ci arriverà con il morale ritrovato e con una certezza ribadita davanti ai microfoni: la velocità non gli è mai mancata, ora sono tornati anche i risultati.