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Antonelli fa sognare l’Italia con lo storico bis, Verstappen perde la pazienza: il retroscena che agita la Formula 1

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 29 Mar, 2026 - ore: 17:19 #Formula 1, #Giappone, #Kimi Antonelli, #Verstappen
Kimi Antonelli festeggia con la squadra la seconda vittoria consecutiva in Formula 1Kimi Antonelli festeggia con la squadra la seconda vittoria consecutiva in Formula 1

Antonelli vince ancora: perché il GP del Giappone cambia tutto?

C’è qualcosa di diverso nell’aria della Formula 1, e non è solo il rombo dei motori. È il suono, sempre più nitido, di un nome che torna a far battere il cuore italiano: Kimi Antonelli.

Dopo il trionfo in Cina, il giovane talento della Mercedes si ripete anche in Giappone, firmando una doppietta che ha il sapore della storia. Non solo per la vittoria in sé, ma per ciò che rappresenta: Antonelli eguaglia un mito come Alberto Ascari, ultimo italiano a vincere due Gran Premi consecutivi prima di conquistare il titolo mondiale.

E non finisce qui. A meno di vent’anni, guida già la classifica iridata. Un’anomalia statistica che diventa racconto epico.

“Farò il tifo dall’aereo”: il legame con Sinner e l’Italia

Antonelli non è solo velocità. È anche simbolo di una generazione che si riconosce e si sostiene.

“Stasera sarò in aereo per tornare a casa e da lì farò il tifo per gli italiani”, ha dichiarato dopo la gara. Il riferimento è a Jannik Sinner, impegnato nella finale di Miami, ma anche al mondo MotoGP: “Ho scritto a Jannik, ma anche a Bezzecchi e a Pecco”.

Un filo invisibile unisce sport diversi e protagonisti diversi, ma con un denominatore comune: l’Italia che torna protagonista.

Non è un caso che proprio Sinner, appassionato di motori, abbia recentemente dedicato una vittoria ad Antonelli. Una staffetta simbolica, quasi una doppietta azzurra che si ripete.

Errori, fortuna e talento: la gara perfetta (imperfetta)

La vittoria in Giappone non è stata lineare. E forse è proprio questo a renderla ancora più significativa.

“La partenza è stata terribile”, ha ammesso con lucidità disarmante. Poi la svolta: l’ingresso della safety car, che gli ha spalancato la porta della leadership.

Fortuna? In parte. Ma la differenza l’ha fatta il passo gara: impressionante con le gomme medie, devastante con le hard. Quando si è trattato di allungare, Antonelli non ha esitato.

“Quando c’era bisogno, ho fatto il mio meglio”, ha detto. Tradotto: quando conta davvero, c’è.

Ferrari, sviluppo e segnali: Leclerc salva il podio

Se Antonelli brilla, la Ferrari resta in una zona grigia ma viva. Charles Leclerc porta a casa un terzo posto prezioso, costruito con fatica e intelligenza.

“È stata una gara positiva, ma mi è mancato qualcosa”, ha ammesso. Quel “qualcosa” si chiama sviluppo, parola chiave di un campionato ancora apertissimo.

Frederic Vasseur lo sa bene: “Questo mondiale si giocherà sugli aggiornamenti”. Miami sarà il primo vero banco di prova.

Nel frattempo, la sensazione è chiara: la Ferrari c’è, ma non basta ancora.

Verstappen esplode: “Non mi diverto più”

E poi c’è l’altra faccia della domenica. Quella più cupa, più inquieta. Quella che porta il nome di Max Verstappen.

L’olandese chiude ottavo e, soprattutto, apre uno squarcio nel presente della Formula 1. Le sue parole alla BBC sono un macigno:
“Non apprezzo più questo sistema”.

Non è rabbia per il risultato. È qualcosa di più profondo. Una frattura.

“Posso accettare di arrivare settimo o ottavo, ma non questo sistema. Non mi sto divertendo”.

Parole che pesano, perché arrivano da chi ha dominato. E che fanno emergere una crepa: tra spettacolo e sostenibilità, tra passione e logoramento.

Addio possibile? Il futuro oltre la F1

Verstappen non si ferma allo sfogo. Va oltre. Parla di futuro, di alternative, di una vita fuori dal paddock.

“Ne vale la pena? O è meglio stare a casa con la famiglia?”

Un interrogativo che suona come un avvertimento. Anche perché i progetti non gli mancano: gare GT3, team da costruire, nuove sfide.

La sensazione è che qualcosa si stia incrinando davvero.

Una domenica che divide: sogno italiano e crisi dei campioni

Da una parte Antonelli, simbolo di una Formula 1 che rinasce, giovane, affamata, spettacolare. Dall’altra Verstappen, emblema di un sistema che rischia di consumare anche i suoi dominatori.

In mezzo, i tifosi. Divisi tra entusiasmo e inquietudine.

La Formula 1 cambia pelle. E questa volta, l’Italia è al centro della scena.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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