Nick Kyrgios attacca Sinner: ‘Davvero non sapeva nulla?’

Nick Kyrgios contro Sinner

Il ritorno di Kyrgios

Nick Kyrgios è tornato a far parlare di sé. Stavolta lo fa nel podcast ChangeOver, dove ha riacceso i riflettori su Jannik Sinner, prendendo spunto dalla vicenda della crema al Clostebol. Qualche mese fa, l’australiano aveva lanciato la provocazione via social, chiedendo ai suoi follower (in pieno allenamento) se valesse la pena volare a Roma per giocare gli Internazionali d’Italia. Alla fine non ha partecipato.

A scendere in campo al Foro Italico, invece, è stato proprio Jannik, di rientro dopo una lunga pausa ai box. Il numero 1 del mondo era attesissimo. A dirla tutta, mancava un po’ a tutti. Sì, anche a Kyrgios, che per settimane è rimasto senza il suo “preferito” da stuzzicare.

L’attacco frontale

“State parlando del numero 1 al mondo. Davvero pensate che si affidi a un fisioterapista con un bisturi nello zaino? Che si taglia per sbaglio e ci spalma sopra una crema a caso? Ridicolo!” ha dichiarato l’australiano. “Davvero pensate che non sapesse nulla? Che uno con la sua esperienza possa fare una leggerezza del genere?” Insomma, Kyrgios non ha usato mezzi termini nel parlare di Sinner.

La polemica continua

Kyrgios ha sottolineato come lui stesso investa molto nel suo team medico e ha messo in dubbio che un professionista del calibro di Sinner possa aver fatto un errore così grossolano. Una nuova puntata del “Kyrgios Show” che non passerà inosservata.