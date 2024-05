Leclerc realizza il sogno da bambino, vince a Montecarlo e scoppia in lacrime: ‘Pensavo a papà’

Il sogno da bambino che si realizza: quello di Charles Leclerc che vince a Monaco, a casa sua. Vittoria numero 6 in carriera nel Mondiale per il monegasco, la prima sulle strade del suo Principato, dove è nato nel 1997.

Charles Leclerc showing nothing but pure emotion after finally winning his home race! You love to see it 🥹 #MonacoGP pic.twitter.com/bUi5HKodO2