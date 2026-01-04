Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1, granata irriconoscibili: male Donnarumma, si salva solo Achik

Il terzo gol del Siracusa firmato da Candiano

Una Salernitana senza anima: occasione sprecata e segnali allarmanti

La Salernitana fallisce clamorosamente una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta con il Catania fermato sul pari dal Foggia (in attesa di Benevento-Crotone). I granata avevano l’opportunità di accorciare in classifica, ma a Siracusa va in scena una delle prestazioni più brutte e preoccupanti della stagione. Finisce 3-1 per i siciliani, un risultato che non ammette alibi e che apre interrogativi pesanti sul progetto tecnico.

Partenza da incubo, le decisioni di Ubaldi fanno discutere

L’avvio è da incubo: dopo appena due minuti Di Paolo approfitta di una difesa molle e porta avanti il Siracusa. La Salernitana è lenta, prevedibile, fragile mentalmente. Gli innesti di Berra e Carriero dal primo minuto non producono l’effetto sperato, mentre il cambio di modulo non migliora né la fase difensiva né quella offensiva.

Nel primo tempo i granata protestano per un gol annullato a Ferrari – il gioco era fermo – con Achik che sembrava aver tenuto in campo il pallone. La Salernitana spreca le due “card” nel primo tempo per una seconda chiamata per un presunto fallo di mani in area. L’arbitraggio di Ubaldi di Roma 1 è incerto e discutibile, ma non può diventare l’alibi di una squadra che concede troppo, sbaglia tanto e appare con la testa altrove.

Non basta Achik, Candiano fa subito tris nella ripresa e l’espulsione di Arena chiude la partita

In chiusura di tempo Achik prova a riaccendere la speranza con un gran gol dal limite, ma l’illusione dura pochissimo. Raffaele cambia Longobardi, non a suo agio nella linea a 4, ma Candiano firma subito il 3-1 con un destro a giro che sorprende Donnarumma. Iervolino fa l’esordio in campionato e colpisce la traversa e nell’azione concitata ha una nuova chance per battere a rete ma alza troppo la mira. La discutibile espulsione di Arena, entrato da pochi minuti, chiude definitivamente i conti. Il Siracusa vince con merito contro una Salernitana irriconoscibile, molle e senza reazione.

Ora la panchina di Raffaele torna a scricchiolare, la società è chiamata a intervenire sul mercato e anche alcune gerarchie – a partire dal portiere – sembrano destinate a cambiare. Domenica 12 gennaio all’Arechi contro il Cosenza servirà una risposta immediata.

Pagelle Salernitana: affonda la linea a quattro difensiva, Tascone e Ferraris continuano a deludere

Donnarumma 5

Sorpreso sul primo gol, poco reattivo sul terzo. Compie qualche intervento, ma trasmette insicurezza e apre ufficialmente il dibattito sulla titolarità.

Longobardi 5

In difficoltà costante su Valente, soffre l’uno contro uno. Non a suo agio nella difesa a 4. Raffaele è costretto a tirarlo fuori. (1’ st Arena: esordio da dimenticare per l’ex Arezzo. Entra e viene espulso in modo affrettato dal direttore di gara per un intervento che sembrava da giallo. Le card erano state già utilizzate)

Berra 5

Esordio dal primo minuto opaco. Qualche chiusura, ma anche errori di lettura e un’intesa mai trovata con Golemic.

Golemic 5

Capitano solo sulla carta. Nervoso, impreciso, ammonito e spesso in affanno. Guida difensiva assente.

Villa 5

Non contrasta Di Paolo che conclude con troppa facilità nell’azione del primo gol. Spinge poco e difende peggio. Fatica anche lui con la difesa a 4.

Tascone 4,5

Sbaglia tanto e perde palloni sanguinosi. É da diverse partite che fatica e viene travolto dagli avversari. (10’ st De Boer 5,5: De Boer entra con più ordine e personalità. E pensare che è dato tra i partenti).

Capomaggio 5,5

Uno dei meno negativi. Prova a dare ritmo e qualità, ma resta troppo solo in mezzo al campo. Sfiora un paio di volte il gol.

Carriero 5

Anonimo e mai incisivo. Dove dare maggiore dinamismo al reparto nevralgico ma non entra mai in partita e nel finale di primo tempo spreca una buona chance. Era all’esordio dopo pochi allenamenti con la squadra. Va rivisto. (10’ st Iervolino 6: entra e fa il suo esordio stagionale con discreta personalità. Sfiora il gol colpendo una clamorosa traversa.

Ferraris 4,5

Non incide tra le linee, fatica a trovare spazi. Prosegue il momento negativo (20’ st Boncori 5,5: entra a giochi fatti e con la Salernitana in dieci può fare poco.).

Achik 6,5

L’unica vera luce granata. Segna un gran gol, è l’unico a provarci davvero. Meriterebbe una squadra più viva attorno.

Ferrari 5

Un gol annullato a gioco fermo e poco altro. Lotta ma resta isolato e poco servito. (29’ st Matino sv).

Raffaele sotto esame: scelte da rivedere, mercato inevitabile

La sconfitta di Siracusa pesa più del punteggio. La Salernitana appare fragile mentalmente, confusa tatticamente e lontana dall’identità richiesta per competere ai vertici. Il cambio di modulo non ha funzionato, alcune scelte sono apparse forzate e il mercato diventa una priorità non più rinviabile.

Contro il Cosenza servirà una risposta vera, sul campo e nelle idee. Perché questa Salernitana, vista a Siracusa, non è all’altezza delle ambizioni dichiarate.

