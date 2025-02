Manuel Parlato licenziato in diretta da Criscitiello, è bufera: ‘Cosa mi hanno chiesto’

Michele Criscitiello e Manuel Parlato

Un episodio controverso ha scosso il giornalismo sportivo italiano: Manuel Parlato, collaboratore di Sportitalia, è stato licenziato in diretta dal direttore dell’emittente, Michele Criscitiello.

Durante una trasmissione televisiva, Parlato aveva commentato le critiche rivolte alla società del Napoli (un siparietto con Criscitiello – Tancredi Palmieri) per il mancato mercato invernale, sottolineando come alcune battute fatte nello studio di Sportitalia potessero sembrare provocatorie. Il direttore dell’emittente televisiva ha immediatamente interrotto il collegamento, dichiarando: “Se vuoi fare il tifoso, vai a lavorare a Canale 21. Qui non lavorerai più”.

Le associazioni di categoria

Il gesto di Criscitiello ha scatenato un’ondata di reazioni nel mondo dell’informazione. L’Ordine dei Giornalisti e diverse associazioni di categoria hanno condannato fermamente l’accaduto. In una nota ufficiale, l’Odg ha definito l’episodio “deontologicamente grave e inaccettabile in un paese democratico”, sottolineando come il licenziamento in diretta di Parlato rappresenti una limitazione della libertà di espressione.

Anche il sindacato Unirai, che rappresenta i giornalisti Rai, ha espresso solidarietà a Parlato. Il segretario Francesco Palese ha dichiarato: “Frasi come ‘qui non lavorerai più’ non possono appartenere a un professionista, né a un iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Il rispetto dei colleghi e la continenza verbale sono alla base del nostro lavoro”.

La solidarietà a Manuel Parlato

Il sindacato dei giornalisti della Campania ha espresso vicinanza a Parlato, ribadendo che il licenziamento è avvenuto senza alcuna procedura sindacale, calpestando le regole deontologiche della professione. Anche l’addetto stampa del Napoli Lombardo ha mostrato sostegno al giornalista, definendo il suo intervento a Sportitalia un atto di coraggio durante la conferenza stampa del ds Manna. Pronta la replica di Criscitiello che si è scagliato contro il responsabile della comunicazione del club azzurro.

Criscitiello replica a Lombardo: ‘Voleva che cambiassi corrispondente’

“Vivete in un paese di falsi moralisti. Ma di che coraggio parli… Di insultare Tancredi Palmeri che era assente alle 22:45, stava dormendo con i figli. Manuel Parlato non ha bisogno di questa leccata napoletana. Lombardo quando interviene deve ricordare che due settimane fa l’ha cacciato da Castelvolturno e il Napoli chiedeva di cambiare corrispondente e io l’ho difeso”.

Sui social, Parlato ha ricevuto un’ondata di affetto da parte di colleghi e tifosi, condividendo screenshot dei tanti messaggi di solidarietà ricevuti. Il caso rimane aperto e potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, con un possibile intervento delle autorità competenti per valutare le azioni di Criscitiello e le eventuali violazioni delle norme giornalistiche.

