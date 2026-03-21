Donne d’oro: Dosso e Battocletti mondiali nell’atletica, Pirovano alza la Coppa di discesa

Pirovano e Dosso

Donne d’oro: l’Italia vola tra pista e neve

È una giornata che ha un filo conduttore chiarissimo: l’Italia vince al femminile. Tra atletica e sci alpino, sono le donne a prendersi la scena e a riscrivere gerarchie e medaglieri.

Da una parte Zaynab Dosso e Nadia Battocletti dominano ai Mondiali indoor di Torun, dall’altra Laura Pirovano firma una doppietta storica sulle nevi norvegesi. In mezzo, a tenere alta la bandiera maschile, ci pensa il solito Dominik Paris, che non tradisce mai.

Dosso e Battocletti: doppio oro e Italia davanti a tutti

A Torun l’atletica azzurra vive una notte perfetta. Dopo il successo di Andy Diaz nel triplo, arrivano altri due ori che proiettano l’Italia in cima al medagliere.

Zaynab Dosso nei 60 metri è semplicemente imprendibile. Arrivava con il miglior tempo stagionale e lo conferma con due gare fotocopia: 7” netti in semifinale e 7” netti in finale. Nessuna sbavatura, nessuna incertezza. Solo dominio.

Per lei è il punto più alto di una crescita continua:

bronzo nel 2024, argento nel 2025, oro oggi. Una progressione da campionessa vera.

Poi c’è Nadia Battocletti, che nei 3000 metri costruisce una vittoria di intelligenza e carattere. Gara tattica, ritmo spezzato, poi l’accelerazione decisiva negli ultimi metri. Il cronometro dice 8:57.64, ma il dato più importante è un altro: è oro mondiale.

Un successo che pesa ancora di più perché arriva in una specialità non centrale nel suo percorso e dopo settimane complicate. Battocletti non domina, resiste e colpisce al momento giusto.

Il futuro è già qui: l’Italia dell’atletica cambia volto

Questi risultati non sono episodi isolati. Raccontano un cambio di generazione già in atto.

Dosso e Battocletti sono il simbolo di una nuova atletica italiana:

più veloce

più completa

più consapevole

E dietro di loro si muovono altri talenti, come la giovanissima Kelly Doualla, già capace di sorprendere al debutto tra le senior.

Pirovano, la consacrazione: vittoria e Coppa

Se l’atletica sorride, lo sci esulta. E ancora una volta al femminile.

Laura Pirovano firma la gara della vita sulla pista Olympia, vincendo la discesa e conquistando anche la Coppa di specialità. Un doppio colpo che vale una carriera.

A 28 anni, dopo stagioni segnate da infortuni e piazzamenti senza podio, arriva la svolta. Una discesa all’attacco, veloce, imperfetta ma irresistibile. Dietro di lei restano nomi pesanti come Breezy Johnson e Kira Weidle.

E soprattutto resta fuori dal podio Emma Aicher, diretta rivale per la Coppa: il dettaglio che trasforma una vittoria in trionfo.

Al traguardo, Pirovano crolla. Lacrime, incredulità, emozione pura.

“È tutto incredibile”, dice. Ed è difficile darle torto.

Paris, il solito gigante: 25 vittorie e storia

In mezzo a un’Italia al femminile, c’è spazio anche per un uomo che continua a scrivere la storia: Dominik Paris.

Sulla stessa pista, il campione altoatesino conquista la sua 25ª vittoria in carriera, la settima su quella neve. Numeri che lo portano tra i più grandi di sempre.

Con questo successo, Paris supera anche Peter Müller e diventa il secondo miglior discesista della storia, alle spalle solo di Franz Klammer.

Una gara tutta all’attacco, come nel suo stile. Non perfetta, ma potente. E ancora una volta vincente.

Un’Italia che cambia: donne protagoniste, uomini solidi

Il quadro è chiaro:

le donne dominano e fanno la differenza

gli uomini tengono alta la tradizione con campioni consolidati

Dall’atletica allo sci, l’Italia sportiva vive una fase di trasformazione. E lo fa vincendo.