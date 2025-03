Mattia Furlani, capolavORO mondiale nel lungo a Nanchino: ‘L’ho sempre sognato’

Mattia Furlani

I campionati mondiali indoor di atletica si chiudono col botto

I campionati del mondo indoor di atletica di Nanchino si chiudono con la medaglia d’oro di Mattia Furlani. Prestazione superlativa dell’azzurro nel salto in lungo, dopo l’argento europeo di due settimane fa. È il primo italiano di sempre a conquistare l’oro mondiale nel lungo maschile, dopo i tre titoli di Fiona May al femminile: decisiva la nuova rincorsa e l’8.30 finale che ha regalato un sogno all’azzurro, secondo il giamaicano Wayne Pinnock (8.29), terzo l’australiano Liam Adcock (8.28).

Furlan vince per un centimetro: ‘Devo migliorare nella rincorsa’

“È l’oro che ho sognato e desiderato. Dopo gli Europei indoor sono rimasto concentrato, ci ho creduto fino alla fine di poter competere tra i migliori al mondo. Ci sono riuscito e per me è incredibile. Ho vinto di un centimetro, ma questo è lo sport. Sono più che contento di aver fatto un’ottima gara, anche se c’è da lavorare dal punto di vista tecnico e si può fare ancora meglio, devo avere più sicurezza nella rincorsa” – ha dichiarato ai canali federali l’atleta delle Fiamme Oro.

“Il salto a 8,30 è stato bellissimo: puntavo soprattutto a una misura per qualificarmi, poi mi sono accorto che era 8,30. E quello a 8,28 poteva essere molto di più. Per me è qualcosa fuori dal normale, un onore essere il primo azzurro d’oro a un Mondiale nel lungo, ma ci sono ancora tante tappe da fare” – ha chiosato Mattia Furlani.

Leonardo Fabbri resta ai piedi del podio nel getto del peso

Quarto posto per Leonardo Fabbri nel getto del peso, la medaglia d’oro è andata al neozelandese Tom Walsh (21.65), secondo lo statunitense Roger Steen (21.62), terzo Adrian Piperi (21.48), 21.36 invece per l’azzurro, a un passo dal podio. Ottavo posto per l’altro italiano in gara Zane Weir, con 20.63.

Si ferma invece in semifinale l’avventura di Elisa Di Lazzaro nei 60 ostacoli: il tempo, alto, di 8.42, è motivato dall’impatto con la quarta barriera, che di fatto ha condizionato la sua gara dopo uno start reattivo (0.128). I mondiali indoor di Nanchino si chiudono con tre medaglie per l’Italia: oro per Mattia Furlani nel salto in lungo e per Andy Diaz nel salto triplo, argento invece per Zaynab Dosso nei 60m donne.