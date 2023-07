Messi, esordio capolavoro con l’Inter Miami: al 94′ firma la vittoria con una punizione gioiello (VIDEO)

Il gol capolavoro al momento giusto a rendere perfetto il giorno del grande debutto di Lionel Messi con la maglia dell’Inter Miami nel match contro i messicani del Cruz Azul nella Leagues Cup 2023.

Messi ha esordito nella ripresa con l’Inter Miami nel match di Leagues Cup contro i messicani del Cruz Azul

I 21mila del DRV PNK Stadium hanno dovuto attendere il 9′ minuto della ripresa per vedere il fuoriclasse argentino che già durante l’intervallo aveva infiammato il pubblico durante il riscaldamento. Poi è stato chiamato da Tata Martino per entrare sul rettangolo verde al posto del centrocampista Benjamin Cremaschi che, probabilmente, si sarà scusato per lesa maestà e ricorderà per tutta la vita questo giorno.

L’abbraccio prima di fiondarsi sul rettangolo verde con la fascia di capitano. Il campione del mondo ci ha messo poco per infiammare il pubblico con lampi di classe. Forse sarebbe già bastato per far tornare felici a casa chi aveva acquistato il biglietto per assistere all’esordio del fuoriclasse 36enne.

Martino gli ha assegnato subito la fascia e il fuoriclasse ha mandato in visibilio il pubblico con il gol vittoria su punizione

Da vera star Messi ha chiuso la ‘prima’ a Miami con un gran finale. Una punizione capolavoro al 94′ minuto, quando la partita sembra destinata a terminare in parità. Delirio sugli spalti e festa in campo per l’esordio perfetto di sua maestà.

L’argentino era arrivato con la squadra circa due ore prima della partita, vestito con i colori della squadra: maglietta rosa, pantaloncini neri. Si era fermato per alcune foto e strette di mano mentre entrava nel tunnel che portava agli spogliatoi. Ha ricevuto un abbraccio e ha condiviso alcune parole con LeBron James.