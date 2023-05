Milan-Inter 0-2, parata di vip a San Siro da Djokovic a Berrettini in dolce compagnia

Parata di vip a San Siro per il derby di semifinale di Champions League conclusosi con la vittoria dell’Inter sul Milan con il punteggio di 2 a 0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan.

Alla… Scala del calcio sono arrivati alla spicciolata tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo Nella lista delle personali attese, Nole Djokovic (che ha salutato Ibrahimovic prima del match al quale ha assistito con Shevchenko) e Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi ed Elettra Lamborghini. Matteo Berrettini, assente per infortunio agli internazionali di Roma, era con la fidanzata, l’ex velina Melissa Satta.

Tanti tra influencer, attori e personaggi tv, con la presenza in tribuna anche de Il Volo, Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e Gianmaria.

🇷🇸🎾 Novak Djokovic is at the San Siro this evening for the UCL semi-final! pic.twitter.com/N2HhjZYrau