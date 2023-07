Mondiali di nuoto Fukuoka, staffetta azzurra sul tetto del mondo 21 anni dopo con super Greg: ‘Sarei tornato a casa… ‘

Sul tetto del mondo nella 4×1.5 km dopo 21 anni per la prima medaglia d’oro ai mondiali di nuoto di Fukuoka (Giappone). Nell’ultima gara in acque libere gli azzurri realizzano il capolavoro che tutti auspicavano alla vigilia della gara al Seaside Momochi beach di Fukuoka.

Barbara Pozzobon e Ginevra Tadeucci perfette nelle prime due frazioni, Acerenza show e sorpasso

Il quartetto italiano non ha sbagliato nulla con Barbara Pozzobon e Ginevra Tadeucci che hanno tenuto botta nelle due frazioni iniziali ed hanno consegnato a Domenico Acerenza l’opportunità di rimontare e virare al primo posto con una frazione strepitosa.

“A Domenico avevo chiesto di cambiare davanti a tutti anche per un solo secondo” – ha raccontato poi Gregorio Paltrinieri che ha innestato la quinta ed ha staccato David Bethlem che ha stretto i denti ma non è riuscito a tenere il ritmo del fuoriclasse azzurro che ha messo la ciliegina sulla torta su una gara tecnicamente perfetta.

Tedeschi, senza Wellbrock, fuori dal podio a vantaggio degli australiani che hanno approfittato anche di un errore della staffetta teutonica. Un’impresa che rappresenta la consacrazione di un gruppo che ha vinto tutto ed al quale mancava solo il titolo mondiale della staffetta 4×1,5 km che era arrivato nella rassegna continentale.

Gli azzurri durante l’esecuzione dell’inno di Mameli

Paltrinieri stacca l’ungherese e trionfa: ‘Dopo la 10 chilometri ho pensato di tornare a casa se non fosse migliorata la condizione’

“Dopo la dieci chilometri, ne avevo anche parlato, sarei tornato a casa se la condizione fosse stata questa. Poi sono migliorato, anche fisicamente ed ora va tutto per il meglio” – ha detto Gregorio Paltrinieri a fine gara in vista della gara tra le corsie a Fukuoka. “Uscire ogni tanto con qualche rammarico ti fa bene e ti fa stare concentrato per la gara dopo”.