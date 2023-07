Mondiali nuoto Fukuoka, Paltrinieri e Acerenza riscatto e podio nella 5 km ma Wellbrock è imprendibile

Una doppia medaglia che cancella in parte l’amarezza per il podio mancato nella 10 km che valeva anche come pass per le Olimpiadi di Parigi.

Wellbrock si conferma campione nella 5 km a Fukuoka dopo aver trionfato nella 10 km

Ai mondiali di nuoto di Fukuoka Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza si mettono in scia del fenomeno tedesco Florian Wellbrock, che bissa il titolo della 10 km, e gli fanno compagnia sul podio della 5 km in acque libere. Quarto Oliver Klemet. Lontani gli altri protagonisti della vigilia, tra cui l’ungherese Kristof Rasovszky settimo.

Gli azzurri hanno provato a tenere botta al campione in carica che ha fatto l’andatura fin dalla prima bracciata dimostrando una volta di più di attraversare uno stato di grazia tale da far pensare grandi cose anche in piscina. Florian Wellbrock ha chiuso in 53’58″0 con Paltrinieri argento in 54’02″5 e Acerenza bronzo in 54’04″2.

Secondo posto di rabbia per Paltrinieri: ‘A volte è come se avessi bisogno di una delusione’

“Speravo di rimanere attaccato ai migliori; stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorno e c’era rammarico per il risultato della dieci chilometri. Ho l’impressione che per avere stimoli è come se avessi bisogno di una delusione. Così si accende la miccia. Mi arrabbio, la prendo sul personale. Così ho conquistato questa medaglia con determinazione” – ha dichiarato super Greg nel commentare la 5 km mondiale in acque libere.

Domenico Acerenza: ‘Siamo due guerrieri, non molliamo mai’

Soddisfatto della performance Acerenza. “Siamo due guerrieri, non molliamo mai e l’abbiamo dimostrato. Alla fine ci abbiamo anche provato, ma Wellbrock ha dimostrato di essere il più forte” – ha chiosato il 28enne potentino. “Dopo una gara vissuta ad aiutarci reciprocamente è stato bello sfidare Greg; è passato lui ma l’importante è che entrambi siamo andati a medaglia”.