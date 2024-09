Morto Fabian Caballero, l’ex calciatore stroncato da un infarto mentre giocava a futsal

Lutto nel mondo del calcio. È morto a soli 46 anni l’ex stella del Dundee e dell’Arsenal Fabian Caballero. Il giocatore si è accasciato durante una partita di Futsal in Paraguay. La tragedia si è consumata durante un match della sia sua squadra, il Club General Genes di Villa Morra, nella città di Asunción. Secondo quanto riferito dai medici dell’ospedale Battista è stato stroncato da un infarto.

Fabian Caballero, l’omaggio dell’Arsenal

Fabian Caballero è deceduto all’età di 46 anni mentre giocava una partita di Futsal

In Paraguay Fabian Caballero dove costruito gran parte della sua carriera professionistica. Giocatore del Cerro Porteno, Serro Portino, Atletico Tembetary, Sol de America e Tacuary. Si era guadagnato il soprannome di Tyson. Una carriera ventennale che l’hanno portato a girare per il mondo con esperienze in Corea del Sud, Grecia, Guatemala e Cile.

Caballero ha giocato anche in Premier League con l’Arsenal. Fece una sola apparizione per i Gunners, ma tornò in Gran Bretagna quando firmò per il Dundee diventando una figura chiave nei Dark Blues di Ivano Bonetti con i quali conquistò il secondo posto in Coppa di Scozia nel 2003, quando perse in finale contro i Rangers.

‘Tyson’ diventò idolo in Scozia dei tifosi del Dundee

142 le presenze totali con 27 gol all’attivo. Ha vinto il premio di miglior giocatore del club nella stagione 2003-04. Ha appeso le scarpette al chiodo nel 2014 e si era definitivamente stabilito ad Asunción giocando a futsal al Club General Genes. “La Federcalcio paraguaiana si rammarica profondamente della dipartita dell’ex calciatore Fabián Caballero, che ha avuto una carriera eccezionale sia nel calcio paraguaiano che all’estero. Accompagniamo la famiglia e gli amici in questo momento difficile” – si legge sulla pagine social della Federazione. L’Arsenal ha reso omaggio a Tyson prima del match di campionato con il Leicester con una foto sul maxi schermo dell’Emirates Stadium prima del calcio d’inizio.