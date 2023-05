Napoli, dopo lo scudetto le possibili partenze eccellenti a fine stagione

Dopo la vittoria dello scudetto, il terzo nella storia del club partenopeo, conquistato con cinque giornate di anticipo, è tempo di cominciare a pensare al futuro. Se la squadra dovesse rimanere la stessa di quest’anno si potrebbe aprire un ciclo. Tuttavia non sarà facile trattenere i protagonisti di questa stagione eccezionale, non solo i calciatori, ma anche chi lavora dietro le quinte. In particolare appare incerto il destino di Osimhen, Giuntoli e Spalletti.

L’incerto destino di Osimhen, Giuntoli e Spalletti

De Laurentiis proverà in tutti i modi a trattenere il nigeriano. In particolare stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli potrebbe prendere in considerazione una offerta per Osimhen a partire da 150-160 milioni di euro. Cifre di questo tipo non sono proibitive per il Paris Saint-Germain. D’altronde anche il Chelsea, Manchester United e il Newcastle hanno puntato i fari sull’attaccante del Napoli. De Laurentiis potrebbe pensare a un ritocco dell’ingaggio. Ad oggi Osimhen percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione, il contratto gli scade nel giugno del 2025.

Riguardo al ds Cristiano Giuntoli sembra proprio che siamo ai titoli di coda. Benché abbia ancora un anno di contratto sembrerebe intenzionato ad accettare la proposta della Juve. A breve dovrebbe incontrare De Laurentiis per definire i dettagli di questa separazione senza strascici polemici. Di certo in questi otto anni Giuntoli ha svolto un lavoro di prim’ordine, a lui infatti si deve la scoperta di talenti di quest’anno, quali Khvicha Kvaratskhelia e Kim sconosciuti ai più.

Psg e club della Premier sull’attaccante nigeriano, Giuntoli verso la Juve

Per quanto riguarda Spalletti, la società partenopea ha esercitato l’opzione di rinnovo, per cui il contratto è stato rinnovato in automatico fino al 2024. Sarà fondamentale l’incontro tra l’ex tecnico della Roma e Inter e il presidente De Laurentis per valutare se vi è convergenza riguardo agli obiettivi e ai programmi per la prossima stagione.

Marco Troisi