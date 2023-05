Scudetto Napoli: in 40 su un furgone per festeggiare il tricolore, il body painting della modella

Colori, suggestioni, ironia, entusiasmo e originalità partenopea ma anche tante situazioni al limite e decisamente rischiose durante la festa scudetto del Napoli.

Scudetto Napoli, festa senza fine tra rischi e folklore: auto trasformata in juke box

Dal lungomare a piazza Garibaldi, è tuttora un fluire di auto imbandierate e non mancano elementi di folklore e di entusiasmo sopra le righe. Come il furgone, completamente aperto, con a bordo una quarantena di tifosi accalcati tra di loro, anche alcuni minorenni, che sta attraversando la città. O come il motociclista in sella a uno scooter tutto azzurro che al posto del casco indossa la maschera del ciuccio, simbolo del Napoli.

Un altro sostenitore ha trasformato la macchina in un juke box con le ruote con i cori del Napoli a palla. A Piazza Trieste e Trento una modella brasiliana si aggira in stile Carnevale di Rio coperta solo dalle decorazioni azzurre del body painting. Tra le tante situazioni curiose anche una Fiat 500 tutta azzurra vecchio modello che parte solo a spinta.