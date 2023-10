Nasti sferra un pugno rompe il naso a Ruggeri: under 21 caos, allontanato da Nunziata

Dalle scommesse all’increscioso episodio della Nazionale Under 21. Il calcio italiano vive giorni delicati ed a pochi giorni dall’incontro con la Norvegia per le qualificazioni all’Europeo del 2025, il ct Nunziata ha perso una pedina importante a causa di una lite sfociata in un pugno ed una sospetta frattura del setto nasale.

Marco Nasti ha colpito Matteo Ruggeri al culmine di una lite: il ct lo allontana dalla Nazionale under 21

A sferrare il colpo l’attaccante del Milan, ma in prestito al Bari, Marco Nasti, 20 anni. Ad avere la peggio il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, 21 anni, dell’Atalanta. Il tecnico degli azzurrini, Carmine Nunziata, si è mostrato inflessibile ed ha subito deciso di allontanare il calciatore dal ritiro di Tirrenia mentre Ruggeri ha dovuto far ricorso alle cure dei medici per farsi sistemare il naso sanguinante, ma è rimasto a disposizione del tecnico Nunziata.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. A salvare Nasti non sono bastate le scuse, pure se subito presentate, per quel pugno sfuggito in un momento d’ira.

Il calciatore del Bari ha chiesto scusa: ‘Ho grande rispetto per la maglia azzurra, per me sarà un’occasione di crescita’

Non ha potuto evitare il provvedimento di esclusione dal gruppo degli azzurrini. Il giocatore ha poi affidato ai social un ulteriore messaggio. “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui” – ha scritto Nasti su Instagram. “Ho grande rispetto per i valori dello sport e la maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”.