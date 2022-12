Ochoa alla Salernitana, Memo il portiere dei mondiali: la leggenda delle 6 dita e della 13, stregato Lewandowski

Il portiere messicano Guillermo Ochoa firmerà per la Salernitana fino al 30 giugno 2023. Sarà lui a sostituire l’infortunato Luigi Sepe come hanno anticipato gli esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano.

Ochoa firmerà fino al 30 giugno 2023

Reduce dall’esperienza ai Mondiali del Qatar dove ha lasciato il segno parando un rigore a Robert Lewandowski nella prima partita della fase a gironi del suo Messico con la Polonia. Una prodezza che non è bastata a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale nonostante la vittoria nella partita conclusiva con l’Arabia Saudita che aveva sconfitto l’Argentina, poi campione del mondo.

Di conseguenza, il 37enne lascerà il suo attuale club CF America dopo la scadenza del suo contratto il 31 dicembre. Trasferimento gratuito in Italia. Ha vestito 135 volte la maglia della nazionale messicana vincendo 4 Gold Cup, il bronzo in Copa America e il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Cinque mondiali, tre da titolare: in Brasile fu l’incubo di Neymar e nacque la leggenda delle 6 dita

Memo, come viene soprannominato, ha partecipato a 5 edizioni dei Mondiali giocando titolare con la Tricolor in Brasile, Russia e Qatar. Ha vissuto 4 esperienze in Europa – con Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi. Gioca con il 13 perché è nato di venerdì 13 e ha esordito un giorno, il 13 giugno del 2004, in una partita in cui il fischio d’inizio scattò alle 13.

Dopo la fenomenale partita con il Brasile nel 2014, Ochoa fu un incubo per Neymar, circolò la leggenda delle 6 dita. “Ochoa ha 6 dita nella mano destra, è un fenomeno; ecco perché le para tutte”. E via con pittoreschi meme con il guantone con 6 dita. Quattro anni dopo fa lo stesso con la Germania che viene eliminata al primo turno… É l’uomo dei mondiali. Avrebbe meritato più chance, ora l’opportunità in serie A a quasi 38 anni.