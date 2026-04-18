Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla “Mano Santa” del basket mondiale

Il basket piange Oscar, mito in Brasile e protagonista dei successi di Caserta in Italia

Oscar Schmidt morto: il basket perde una leggenda mondiale

Oscar Schmidt è morto a 68 anni, lasciando un vuoto profondo nella storia del basket mondiale. La leggenda brasiliana si è spenta in ospedale a Santana de Parnaíba, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Soprannominato “Mano Santa”, Schmidt è stato molto più di un grande giocatore: un simbolo, un’icona capace di attraversare epoche e continenti, portando il suo talento ben oltre i confini del Brasile.

Chi era Oscar Schmidt e perché ha segnato il basket italiano

Arrivato in Italia negli anni Ottanta, Oscar Schmidt ha cambiato per sempre la percezione degli stranieri nel campionato. Nessuno, prima di lui, aveva inciso così profondamente sulla Serie A.

Con la maglia della Juvecaserta ha scritto pagine indimenticabili: 13.957 punti segnati, un record che resta il riferimento assoluto tra i giocatori stranieri. Un fiume in piena di canestri, settimana dopo settimana, che ha trasformato una squadra in una contender stabile.

Non vinse lo scudetto, ma il suo impatto fu determinante: fu il motore della crescita che portò Caserta al titolo poco dopo la sua partenza. La sua maglia numero 18 è stata ritirata, segno di un legame che va oltre i numeri.

Il mito della “Mano Santa” tra Olimpiadi e record

Se in Italia è stato un fenomeno, in Brasile è stato un’istituzione. Con la nazionale ha partecipato a cinque Olimpiadi, diventando il miglior realizzatore della storia dei Giochi.

I numeri parlano da soli: 1.093 punti complessivi, un record ancora imbattuto. E poi quella partita leggendaria a Seul, con 55 punti contro la Spagna, che ancora oggi resiste come una vetta difficilmente raggiungibile.

Il suo palmarès con il Brasile include titoli sudamericani, un oro panamericano e un bronzo mondiale. Ma più dei trofei, è rimasta la sua capacità di accendere il pubblico, trasformando ogni partita in spettacolo.

Caserta e il Brasile lo piangono: il ricordo di una carriera unica

La notizia della morte ha attraversato oceani e generazioni. A Caserta, città che lo ha adottato, il ricordo è quello di un leader carismatico, capace di trascinare una piazza intera.

Il club lo ha definito “emozione pura”, sottolineando come i suoi tiri impossibili e la sua personalità abbiano lasciato un segno indelebile.

Dal Brasile è arrivato anche il messaggio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che ha ricordato Schmidt come un simbolo nazionale, capace di unire il Paese attorno al basket.

Un’eredità che va oltre il campo

Oscar Schmidt non è stato solo un realizzatore straordinario. È stato un manifesto vivente di passione e dedizione, uno di quei giocatori che non si limitano a vincere, ma cambiano il modo di intendere lo sport.

Non ha mai giocato in NBA, scelta controcorrente che non ha scalfito la sua grandezza. Anzi, ha contribuito a costruire un mito diverso, lontano dalle logiche americane e più vicino a una dimensione romantica del gioco.

Oggi resta il ricordo di una carriera irripetibile, custodita nelle Hall of Fame e nella memoria collettiva di chi lo ha visto giocare.