Napoli, Osimhen: del suo futuro parlerà solo a fine stagione

Protagonista indiscusso di questa stagione in azzurro, il nigeriano è stato autore di una doppietta nella partita vittoriosa di Champions al “Maradona” contro l’Eintracht Francoforte. A impreziosire il risultato anche la rete di Zielinski che ha trasformato un calcio di rigore. Il Napoli vola così ai quarti di finale, neanche il Napoli di Maradona riuscì a toccare questo traguardo.

Osimhen, pronta a scatenarsi un’asta record

Osimhen è molto appetito e non potrebbe essere altrimenti, dai club europei più importanti. In effetti per quanto riguarda il calciomercato, in pole position troviamo il Manchester United, che già qualche mese fa ha offerto la ragguardevole cifra di 100 milioni di euro per l’acquisto del calciatore nigeriano.

Dopo la gara con i tedeschi, ai microfoni di Sport1, Osimhen ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni. A proposito dei suoi progetti futuri così ha risposto l’attaccante del Napoli: “Non so cosa accadrà, ma sono sulla strada giusta. A fine stagione mi siederò coi miei agenti e discuteremo. E poi sarò in trattativa col Napoli a cui sono grato. Insieme troveremo una soluzione“. Osimhen, che ha giocato in Germania nelle fila del Wolfsburg, ha sottolineato che si è trattato di una esperienza importante per la sua carriera. In Germania, ad esempio, ha avuto l’occasione di giocare con Mario Gomez.

‘A fine stagione sarò in trattativa col Napoli, troveremo una soluzione’

Ma c’è un calciatore al quale si ispira in particolare? E’ lo stesso Osimhen a rivelare sempre ai microfoni Sport1, che il suo idolo è Didier Drogba.

E riguardo alla festa scudetto in città così risponde: “Sarà folle. La passione dei tifosi è indescrivibile, i napoletani hanno il calcio nel sangue. Vogliamo regalargli lo scudetto“.

Ha poi risposto a una curiosità riguardo alla maschera che indossa da quando si infortunò due anni fa con l’Inter. Continua a metterla perché lo fa sentire più sicuro.

Marco Troisi