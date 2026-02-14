Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Pagelle Cavese-Salernitana 1-1: non basta Lescano, Tascone svogliato, Donnarumma insicuro

DiRedazione

Pubblicato: 14 Feb, 2026 - ore: 17:18 #Lescano, #Molina, #Pagelle Cavese-Salernitana, #Raffaele
Il fallo su MolinaIl fallo su Molina

I granata non approfittano del mezzo passo falso del Benevento

La Salernitana parte con personalità e approccio aggressivo, costruendo le occasioni migliori nel primo tempo sull’asse Achik-Lescano-Molina. Dopo alcune chance nitide – in particolare l’opportunità per Molina e la rovesciata alta di Lescano – i granata trovano il meritato vantaggio al 34’, con il cross perfetto di Achik e l’incornata in tuffo di Lescano. La Cavese reagisce a sprazzi, ma nella prima frazione è Donnarumma a farsi trovare pronto nelle situazioni più insidiose.

Il timbro di Lescano non basta, poi la Salernitana rinuncia a giocare

Nella ripresa, però, cambia l’inerzia: i metelliani alzano il baricentro, sfruttano le “card” Fvs per tenere alta la pressione e costringono la squadra di Raffaele a chiudersi nella propria metà campo. I granata non riescono più a ripartire e non tirano mai in porta, limitandosi a difendere il vantaggio. Nel finale convulso, dopo proteste per un contatto su Molina, la Cavese trova il pari al 90’ con il colpo di testa di Minaj. Lunga revisione, gol confermato ed espulsione per Raffaele: il derby si chiude tra tensione e rimpianti.

Minaj manda in visibilio il Lamberti, proteste per un fallo su Molina

Un punto che sa di occasione sprecata. Con il Benevento fermato dal Latina, era la giornata giusta per accorciare. Invece la Salernitana si spegne dopo il vantaggio, rinuncia a offendere e paga dazio nel recupero. Il derby torna dopo 19 anni e si chiude tra polemiche e rimpianti. La panchina di Raffaele torna a vacillare. Domenica 22 febbraio (ore 14:30) all’Arechi contro il Monopoli servirà ben altro spirito.

Le pagelle

Donnarumma 5,5

Alterna interventi utili a uscite che trasmettono insicurezza. Salva su Visconti e tiene in piedi i suoi in un paio di circostanze, ma nel secondo tempo sbaglia tempi e letture in area piccola. Sul pari di Minaj resta piantato: più che colpe, sensazione di poca leadership nei momenti chiave.

Berra 6: Spinge con continuità e sfiora il gol di testa su corner. Prestazione generosa, macchiata dall’ammonizione e da qualche affanno fisico che lo costringe al cambio.

(dal 24’ st Matino 5,5) – Entra per contenere ma nel forcing finale la linea granata perde compattezza. Non riesce a blindare il risultato.

Capomaggio 6

Partita di sostanza. Si immola in scivolata, guida la linea con discreta personalità e prova anche l’incornata su punizione di Achik. Nel finale però la difesa arretra troppo e la pressione della Cavese diventa asfissiante.

Arena 5,5

Qualche buona chiusura in avvio, poi cala alla distanza. Soffre i movimenti tra le linee e nel forcing metelliano non riesce a tenere alta la squadra. Prestazione sufficiente per impegno, meno per efficacia. In ritardo sul gol di Minaj.

Longobardi 5,5

Partita ordinata ma senza acuti. Tiene la posizione, non affonda quasi mai. Nel secondo tempo si limita a contenere e la Salernitana perde ampiezza.

Gyabuaa 6

Combatte su ogni pallone, va giù in una punizione pericolosa che accende gli animi. È tra i pochi a mettere intensità nella ripresa. Peccato per qualche errore tecnico di troppo in uscita.

De Boer 5,5

Gestione ordinata ma prevedibile. Si limita al compitino e quando la Cavese alza il ritmo fatica a dettare i tempi. Episodio dubbio per un possibile tocco di mano: rischio evitato, ma la sua partita resta opaca.

Villa 5,5

Attento in chiusura (provvidenziale su Orlando con il volto), ma in fase di spinta incide poco. La Salernitana non sfonda quasi mai dalla sua corsia e nella ripresa si abbassa troppo.

Achik 6,5

Il più vivace dei suoi. Cross al bacio per Lescano che vale lo 0-1, punizione insidiosa e costante sensazione di pericolosità. Cala alla distanza come tutta la squadra.
(dal 36’ st Tascone 5 – Entra nel 3-5-2 finale ma non riesce a fare filtro. Nel momento decisivo la mediana granata si sfalda).

Molina 6,5

Si muove tanto, dialoga con Lescano e crea spazi. Ha una grande occasione nel primo tempo, fermato da Boffelli. Nel finale protesta per un contatto prima del gol di Minaj: episodio che manda su tutte le furie Raffaele. Generoso fino all’ultimo.

Lescano 7

Il solito rapace d’area. Si inventa un gol da centravanti puro, tuffo perfetto su cross di Achik. Lotta, prende gomitate, si rende pericoloso anche in acrobazia. Esce e la Salernitana perde peso offensivo.
(Ferrari 5,5) – Pochi palloni giocabili, ma anche poca presenza nell’area avversaria quando serviva tenere su la squadra.

Allenatore Raffaele 5

Il piano partita funziona per un tempo: solidità, ripartenze e cinismo. Nella ripresa però la Salernitana smette di giocare e non tira mai in porta. I cambi non incidono e il finale nervoso, con espulsione per proteste, è lo specchio di una squadra che perde lucidità. Il pareggio pesa e rimette tutto in discussione, anche la sua posizione.

Donnarumma salva
La palla danza sulla linea di porta, Donnarumma salva
L'occasione di Molina
Molina sfiora il gol del vantaggio
Lescano sblocca il risultato
Lescano sblocca il risultato
Il gol di Lescano 02
Lescano bravo a sorprendere la retroguardia blufoncé su assist di Achik
Il portiere salva su Achik
Boffelli salva su Achik
Donnarumma smanaccia sopra la traversa
Donnarumma smanaccia sopra la traversa
Il rigore reclamato dalla Cavese
Il rigore reclamato dalla Cavese
La seconda richiesta di rigore della Cavese per un tocco di braccio di De Boer
La seconda richiesta di rigore della Cavese per un tocco di braccio di De Boer
Il gol della Cavese con Minaj
Il gol della Cavese con Minaj



Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

‘Non muoio mai, è la forza del cuore’: Michela Moioli di bronzo a Livigno dopo la caduta choc

Feb 13, 2026 Renato Valdescala
Sport

Arianna Fontana nella storia, 13 medaglie olimpiche e il record di Mangiarotti: ‘Da lassù tifava per lei’

Feb 12, 2026 Redazione
Sport

Milano Cortina 2026, slittino da sogno: bronzo nella staffetta e quarta medaglia azzurra, mentre l’Ucraina protesta

Feb 12, 2026 Renato Valdescala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Pagelle Cavese-Salernitana 1-1: non basta Lescano, Tascone svogliato, Donnarumma insicuro

Attualità

Bambino col cuore “bruciato”: Tommasino resta in lista trapianto tra pareri opposti e indagini

Attualità

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava Visintin

Tempo Libero

Buon San Valentino, frasi d’amore e divertenti da condividere su WhatsApp e social

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.