Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudi

DiRedazione

Pubblicato: 15 Mar, 2026 - ore: 15:00 #Achik, #Gyabuaa, #Matino, #pagelle Crotone-Salernitana
Il gol del vantaggio di AchikIl gol del vantaggio di Achik

Salernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura

La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi battendo 1-0 il Crotone al termine di una gara combattuta, decisa all’inizio della ripresa dal guizzo di Achik. Tre punti d’oro che permettono all’udici di Cosmi di riconquistare il terzo posto. L’attaccante granata ha sfruttato un errore della difesa calabrese e, servito da Gyabuaa, ha battuto Merelli con freddezza dopo appena due minuti del secondo tempo.

È stata una partita sporca, intensa, spesso più nervosa che spettacolare. Il Crotone ha provato a spingere soprattutto nel primo tempo e nella parte finale della gara, ma la squadra di Cosmi ha resistito con ordine, affidandosi alle parate di Donnarumma e alla solidità della coppia centrale Matino-Berra.

Ore decisive per il passaggio di società

Il successo arriva in un momento particolarmente delicato per il club granata. A Salerno si stanno vivendo ore decisive per il possibile passaggio di proprietà da Danilo Iervolino all’imprenditore romano Cristiano Rufini, quarantacinquenne attivo nei settori dell’IT, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali. Una trattativa che tiene con il fiato sospeso l’ambiente mentre la squadra prova a restare concentrata sul campo.

Intanto la Salernitana si gode la vittoria, ritrova il terzo posto e guarda già al prossimo appuntamento: i granata torneranno in campo il 23 marzo all’Arechi contro il Team Altamura, con calcio d’inizio alle 20:30.

Pagelle Salernitana

Donnarumma 6,5

Sempre attento nelle poche vere occasioni create dal Crotone. Non perfetto su un paio di respinte, ma in un paio di circostanze, anche con interventi estemporanei, è decisivo. Si oppone bene alle conclusioni di Sandri e Piovanello.

Cabianca 6,5

Partita di grande applicazione sulla fascia destra. Difende con ordine e non si tira indietro quando c’è da battagliare. L’ammonizione nel finale è il prezzo di una gara giocata con grande intensità.

Matino 7

Il migliore della difesa granata. Provvidenziale nel primo tempo quando salva a porta quasi sguarnita su un cross di Novella. Sempre concentrato, domina nel gioco aereo e guida il reparto con autorità.

Berra 6,5

Compagno ideale di Matino al centro della retroguardia. Non concede quasi nulla agli attaccanti calabresi e si dimostra affidabile soprattutto nei momenti di maggiore pressione del Crotone.

Villa 6

Partita di sostanza sulla corsia sinistra. Non sempre preciso quando si propone in avanti, ma difensivamente regge bene l’urto degli esterni rossoblù.

Gyabuaa 7

Una delle chiavi della partita. Recupera palloni, fa ripartire l’azione e soprattutto serve l’assist perfetto per il gol di Achik. Prestazione completa, fatta di corsa e qualità.

Carriero 6,5

Lavoro oscuro ma prezioso in mezzo al campo. Pressa, recupera palloni e prova a dare equilibrio alla squadra. Esce nella ripresa dopo una partita di grande sacrificio.

De Boer 5,5

Meno brillante rispetto ai compagni di reparto. Fatica a trovare ritmo e precisione nei passaggi. Cosmi lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

1′ st Tascone 6

Subentra nella ripresa e mette ordine nel gioco granata. Non sempre pulito tecnicamente, ma la sua presenza aiuta la squadra a difendere il vantaggio.

Achik 7,5

Il protagonista della serata. Segna il gol che decide la partita sfruttando un errore difensivo del Crotone e dimostrando grande lucidità davanti al portiere. Oltre alla rete, è il più vivace tra gli attaccanti granata.

Molina 5,5

Non riesce a incidere come vorrebbe. Fatica nel ruolo di esterno, è costretto a sacrificarsi e alla fine sbaglia qualche pallone di troppo. Cosmi si rende conto che l’argentino fatica in quel ruolo e cambia registro.

1′ st Longobardi 6

Entra a inizio ripresa per dare più energia alla mediana. Fa il suo senza strafare ma contribuisce a tenere la squadra compatta nel momento più delicato della gara.

Lescano 5,5

Giornata complicata. Combatte con i difensori del Crotone ma riceve pochi palloni giocabili. Non riesce mai a rendersi davvero pericoloso.

40′ st Ferrari sv

Pochi minuti nel finale per Lescano per dare una mano a difendere il risultato.

25′ st Quirini 6

Entra nel secondo tempo (in luogo di Carriero) e porta freschezza sulla fascia. Prestazione ordinata, senza grandi squilli ma utile nella gestione del finale.

Donnarumma contrasta Piovanello in uscita
Donnarumma contrasta Piovanello in uscita
Chance per Achik
Chance per Achik
Crotone vicino al vantaggio
Crotone vicino al vantaggio
Donnarumma salva il risultato
Donnarumma salva il risultato
Crotone pericoloso con Energe
Crotone pericoloso con Energe
Il reclamo del Crotone per un contrasto con Gyabua
Il reclamo del Crotone per un contrasto con Gyabua
La gioia dei tifosi della Salernitana a fine partita
La gioia dei tifosi della Salernitana a fine partita

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Chi è Cristiano Rufini: dall’IT con Olidata alla possibile svolta Salernitana tra rumors e preliminari

Mar 14, 2026 Redazione
Sport

Come sta Lameck Banda: si accascia a terra al Maradona, attimi di paura durante Napoli-Lecce

Mar 14, 2026 Renato Valdescala
Sport

Kimi Antonelli nella storia della Formula 1: pole record a 19 anni e sogno di riportare l’Italia al successo

Mar 14, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudi

Attualità

Tragedia di Montecorice, il mistero della guardia medica prima dello schianto

Attualità

Chi è la vittima dell’incidente di Varzo: sul Suv viaggiavano in 7, lo schianto tra la neve

Attualità

Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiamme

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.