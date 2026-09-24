Elena Pero è morta a 60 anni: addio alla voce del tennis di Sky, l’ultima telecronaca a Wimbledon con Sinner

Elena Pero

Elena Pero, la voce che ha raccontato più di vent’anni di tennis

Il mondo del giornalismo sportivo perde Elena Pero, morta a 60 anni. La sua voce era diventata una presenza familiare per milioni di appassionati di tennis, soprattutto attraverso le telecronache di Sky Sport.

Per oltre vent’anni ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie più riconoscibili del tennis televisivo italiano. Un lungo percorso iniziato molto prima dell’esplosione di Jannik Sinner e proseguito attraverso alcune delle pagine più importanti della storia recente del nostro tennis.

Pero aveva lavorato per oltre 35 anni a Sky Sport, fin dai tempi in cui l’emittente si chiamava Telepiù. Era stata assunta da Rino Tommasi, una delle figure storiche del giornalismo sportivo italiano.

La notizia della sua morte è stata riportata da Sky Sport, che ha affidato al direttore responsabile Federico Ferri il ricordo della giornalista.

L’ultima telecronaca a Wimbledon: aveva raccontato anche il secondo trionfo di Sinner

C’è un particolare che rende ancora più significativo il ricordo di Elena Pero. Non aveva saltato una telecronaca neppure durante la malattia.

L’ultima volta che il pubblico aveva ascoltato la sua voce era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner.

Era stata lei, sempre insieme a Bertolucci, a raccontare anche lo storico primo successo del tennista italiano sul centrale londinese, il 13 luglio 2025.

Un’altra pagina di una carriera trascorsa a raccontare i grandi protagonisti dello sport italiano e internazionale.

Il rapporto professionale con Bertolucci era diventato negli anni un vero marchio di fabbrica delle telecronache di tennis. Oltre due decenni trascorsi insieme davanti ai microfoni, seguendo tornei, campioni, vittorie e sconfitte.

Il ricordo di Sky Sport: «Anima pura, persona perbene»

Nel messaggio dedicato alla giornalista, Sky Sport ha sottolineato il valore umano e professionale di Pero, ricordandola accanto alle grandi voci che hanno raccontato lo sport agli italiani.

Nel ricordo vengono citati Nicolò Carosio, Nando Martellini, Paolo Rosi, Alfredo Pigna e Adriano De Zan, insieme a Rino Tommasi e Gianni Clerici, altre due figure indissolubilmente legate alla narrazione televisiva e giornalistica del tennis.

«Anima pura, persona perbene, specchiata giornalista, meravigliosa collega. Grande, indimenticabile voce», è l’omaggio dedicato a Elena Pero.

Un ricordo che va oltre le telecronache e racconta una giornalista diventata negli anni parte integrante della storia televisiva dello sport italiano.

La sua voce aveva accompagnato generazioni di appassionati e, negli ultimi anni, aveva seguito anche l’ascesa di Sinner, fino alla sua ultima grande notte sul campo centrale di Wimbledon.

Elena Pero lascia così un’eredità professionale di oltre tre decenni, costruita attraverso migliaia di ore di tennis raccontate al pubblico e una lunga collaborazione con Paolo Bertolucci che ha segnato un’epoca delle telecronache sportive italiane.