Il secondo gol del Belgio

Un 2-0 che complica subito il cammino dell’Italia

L’Olimpico di Roma doveva essere il teatro della ripartenza, ma il nuovo corso azzurro guidato da Roberto Mancini comincia con una sconfitta. Il Belgio passa 2-0 e rende subito in salita il cammino dell’Italia in Nations League: Godts al 20′ del primo tempo e Lukebakio al 24′ della ripresa puniscono una squadra che, soprattutto nella prima frazione, ha rischiato di incassare un passivo ancora più pesante.

A tenere in piedi gli azzurri ci pensa Donnarumma, decisivo in più occasioni. Dopo un primo tempo difficile, l’Italia reagisce nella ripresa e costruisce alcune opportunità per riaprire la partita, ma proprio nel momento migliore arriva il raddoppio belga, nato da una palla persa da Barella.

Qualche segnale incoraggiante arriva dagli ingressi di Frattesi, Doumbia e Zoma, con quest’ultimo protagonista di un debutto coraggioso. Ma il 2-0 finale racconta una serata nella quale il Belgio è sembrato più avanti nel percorso di ricostruzione.

Il prossimo appuntamento per gli azzurri sarà lunedì in Turchia, nella sfida contro la nazionale guidata da Vincenzo Montella.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 7

È lui a tenere a galla gli azzurri nel primo tempo. Reattivo su De Ketelaere, poi decisivo anche sulle conclusioni di Raskin e Godts. Sul gol non può fare molto.

Di Lorenzo 5,5

Soffre parecchio nella prima frazione e deve ricorrere all’esperienza per uscire da alcune situazioni complicate. Non riesce però a dare continuità alla spinta sulla fascia.

Mancini 5

Ingenuo nell’azione del vantaggio belga: abbocca alla finta di Godts, che lo salta insieme a Coppola e poi batte Donnarumma. Una serata complicata.

Coppola 5

Costantemente in difficoltà nella prima parte di gara. Nel gol dell’1-0 prova una scivolata maldestra che non riesce a fermare l’azione belga.

Dal 20′ st Scalvini 5,5: impatto discreto, sicuramente più positivo rispetto a chi aveva iniziato. Ma pesa l’errore sotto porta nel finale.

Calafiori 6

Il migliore del reparto arretrato. Cerca anche di accompagnare l’azione offensiva e prova a trovare la via del gol. Una delle note meno negative della serata.

Barella 4,5

Una prestazione lontana dal suo standard. Perde un pallone sanguinoso nell’azione che porta al secondo gol del Belgio, quando l’Italia sembrava avere preso il controllo della partita.

Dal 35′ st Doumbia 6: entra tardi ma porta energia, determinazione e voglia di incidere. Merita una chance dal primo minuto.

Romano 5

Non sarebbe corretto scaricare la responsabilità della sconfitta sull’unico esordiente. Sente il peso della partita e commette diversi errori, ma è suo il pallone perso che dà il via all’azione dell’1-0.

Dal 20′ st Frattesi 6: attraversa un buon momento e lo conferma con un ingresso vivace. Porta ritmo alla manovra.

Tonali 5

Opaco e sottotono. Non riesce a prendere in mano il centrocampo né a dare alla squadra quella qualità necessaria per uscire dalla pressione belga.

Kean 5,5

Meno acceso del solito. Anche la posizione scelta da Mancini non sembra esaltare pienamente le sue caratteristiche. Ha poche occasioni per incidere.

Pio Esposito 6

Ha la sensazione di avere il colpo pronto, ma di palloni giocabili ne arrivano pochi. Cerca comunque di battersi e si rende pericoloso. Centra il palo con una conclusione fulminea, gesto che viene cancellato dalla bandierina del guardalinee.

Dal 20′ st Maldini 5,5: non riesce a entrare pienamente nella partita e gestisce male un paio di palloni. Chiude con un’ammonizione.

Cambiaghi 5,5

Qualche accelerazione, ma senza riuscire a lasciare davvero il segno. Una delle sue giocate migliori arriva con il cross sul quale Kean non trova la deviazione vincente.

Dal 35′ st Zoma 6: entra con la voglia di spaccare la partita. Forse esagera in qualche occasione, ma ha il merito di cercare l’uno contro uno e provare a dare una scossa a una manovra senza sbocchi. Deve imparare a essere più altruista.

Allenatore Mancini 5

Il ritorno sulla panchina azzurra comincia con una sconfitta. Il 4-3-3 scelto per la prima uscita del nuovo corso fatica soprattutto nel primo tempo, quando il Belgio prende il controllo della partita. I cambi danno maggiore vivacità alla squadra, ma il secondo gol arriva proprio nel momento in cui l’Italia sembrava poter riaprire la sfida.

Le pagelle del Belgio

Lammens 6,5 – Decisivo nella ripresa: prima salva di piede su un attaccante azzurro, poi nega il gol a Pio Esposito.

Castagne 6 – Partita ordinata, senza particolari sbavature.

Ngoy 6 – Tiene bene la posizione e contribuisce alla solidità del reparto.

Mechele 6 – Attento dietro, non concede molto agli attaccanti italiani.

De Cuyper 6,5 – Spinge con continuità e interpreta bene entrambe le fasi.

Tielemans 6,5 – Dà equilibrio e qualità al centrocampo belga.

Raskin 6,5 – Dinamico e pericoloso, costringe più volte Donnarumma all’intervento.

Moreira 6 – Buon lavoro finché resta in campo.

Dal 13′ st Lukebakio 7: entra e cambia la partita, firmando il raddoppio.

De Bruyne 7,5 – Il cervello della squadra. Illuminante la verticalizzazione per Godts nell’azione dell’1-0.

Godts 7 – Segna il gol che sblocca la partita e crea diversi problemi alla difesa azzurra.

Dal 38′ st Fernandez-Pardo sv.

De Ketelaere 7 – Pericoloso e coinvolto nelle azioni più importanti. Da una sua intercettazione nasce il vantaggio belga.

Dal 38′ st Lukaku sv.

Allenatore Van Bommel 7 – Il Belgio appare più pronto e organizzato. La squadra sa soffrire quando serve e colpisce nei momenti decisivi.

Arbitro: Daniel Siebert 6

Gestione complessivamente regolare della partita.

Numeri e tabellino di Italia-Belgio

Risultato: Italia-Belgio 0-2

Marcatori: 20′ pt Godts, 24′ st Lukebakio

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Spettatori: 47.155

Incasso: 1.158.026 euro

Angoli: 4-8

Ammoniti: Raskin, Moreira, Mancini, Lavia, Fernandez-Pardo, Maldini, Donnarumma, Lukaku

Recupero: 1′ pt, 3′ st