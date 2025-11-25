Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Addio a Lorenzo Buffon: blindò la porta a ‘Tenaglia’ del Milan del Gre-No-Li, il ricordo di Gigi Buffon

DiRedazione

Pubblicato: 25 Nov, 2025 - ore: 17:35 #Edy Campagnoli, #Gigi Buffon, #Lorenzo Buffon, #Milan
A sinistra Lorenzo Buffon con Edy Campagnoli, la storica valletta di Lascia o RaddoppiaA sinistra Lorenzo Buffon con Edy Campagnoli, la storica valletta di Lascia o Raddoppia

Lorenzo Buffon si spento a Latisana all’età di 95 anni

Lorenzo Buffon, simbolo di un calcio irripetibile, si è spento a 95 anni a Latisana per un arresto cardiaco. Non fu soltanto il portiere dei cinque scudetti, l’uomo dal soprannome “Tenaglia” per quella presa sicura e granitica: Buffon fu un personaggio oltre il campo, un uomo che seppe attraversare sport, costume e società restando sempre riconoscibile, sempre autentico.

Il portiere che rivoluzionò il ruolo

Con il Milan del Gre-No-Li costruì una parte fondamentale del suo mito, contribuendo ai trionfi del 1951, 1955, 1957 e 1959. Fu uno dei primi estremi difensori a uscire dai pali, ad “anticipare il gioco”, una visione moderna che allora sembrava quasi sfrontata.

Dopo l’esperienza al Genoa arrivò l’Inter e il suo quinto scudetto personale nel 1962-63, quello che aprì di fatto il ciclo della Grande Inter.

Lorenzo Buffon con Gigi Buffon
Lorenzo Buffon con Gigi Buffon

L’eredità raccolta da Gigi Buffon

Il ricordo più emozionante arriva proprio da Gigi Buffon, erede naturale di un cognome diventato dinastia del ruolo:

“Nel salotto di casa avevamo una sua gigantografia in volo a San Siro. Un’immagine che ha indirizzato il mio cammino. Lorenzo Buffon ha illuminato un’epoca, e ha ispirato le generazioni successive con il suo talento straordinario e una passione per lo sport che non lo ha mai abbandonato”

Un legame familiare – cugino di secondo grado di suo nonno – e simbolico che ha attraversato generazioni.

Dalla Nazionale al caso Cile ‘62

In maglia azzurra collezionò 15 presenze, sei delle quali da capitano. Difese i pali dell’Italia al Mondiale del 1962 in Cile, torneo ricordato per la sfida far west con i padroni di casa che decretò l’eliminazione degli azzurri al primo turno, con in squadra diversi oriundi (Sivori e Altafini su tutti), anche per la discutibile direzione di gara dell’ineffabile Ken Aston con la discussa espulsione di Ferrini.

Lorenzo Buffon con moglie e figli
Lorenzo Buffon con moglie e figli

Un personaggio di costume: Edy Campagnoli, Sinatra e la Milano anni ‘50

Il matrimonio con Edy Campagnoli – celebre valletta di Lascia o raddoppia? – lo trasformò nel primo vero portiere-divo della storia italiana. Amico di Frank Sinatra, lettore di Tolstoj, frequentatore di Mastroianni e Tognazzi, Buffon era un volto noto anche lontano dagli stadi.

Mike Bongiorno, nelle sue celebri battute, salutò così la futura sposa:
“L’abbiamo conosciuta signorina, la lasciamo signora, speriamo di ritrovarla mamma.”

L’ultimo sorriso e il mito che resta

Nell’ultima intervista, lo scorso dicembre, Buffon raccontava divertito:

“Mi fermano in paese e mi dicono: ma sei ancora vivo?”

Era il suo modo ironico di restare ancorato alle storie, ai tifosi, alla vita.
Ora il calcio intero lo saluta così: con rispetto, nostalgia e un applauso che attraversa decenni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Cobolli e Berrettini eroi d’Italia, rimonta epica e storico tris: la Coppa Davis è azzurra, insalatiera ‘smontata’

Nov 23, 2025 Redazione
Sport

Pagelle Salernitana-Potenza 1-1, granata troppo leziosi: Ferrari tiene in vetta i granata, deludono alcuni big

Nov 23, 2025 Redazione
Sport

Italia-Irlanda del Nord: punti di forza, limiti e la vera insidia playoff, Gattuso: ‘Facciamo come in Turchia’

Nov 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Addio a Lorenzo Buffon: blindò la porta a ‘Tenaglia’ del Milan del Gre-No-Li, il ricordo di Gigi Buffon

Gossip e TV

Belen Rodriguez preoccupa il pubblico, il video diventa virale: ‘Era da fermare’

Gossip e TV

Orietta Berti a Belve: il racconto choc su Tenco e l’esilarante aneddoto del “sì” detto da Al Bano

Attualità

Chiara Ferragni, i pm chiedono un anno e otto mesi per il pandoro gate: ‘Non ci abbiamo mai lucrato’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.