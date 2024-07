Parigi 2024, azzurri scatenati sulla Senna: Tamberi li riprende e perde la fede, poi sfila Bebe (VIDEO)

Sfila anche l’Italia Team lungo la Senna durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Sulla parte superiore del battello numero 37 assieme alla Giamaica (a prua invece Israele e Islanda), i 141 atleti e circa una settantina di official in rappresentanza di 20 discipline hanno messo in evidenza tutto il loro entusiasmo, guidati dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi che sventolano l’enorme tricolore sotto la pioggia.

gianmarco tamberi così gasato che come scende dal battello va al louvre a riprendersi la gioconda



pic.twitter.com/0YTioXnw2X — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) July 26, 2024

Ad applaudirli tanti italiani e anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tifo degli azzurri ha anche coperto alcuni fischi arrivati dagli spettatori alla delegazione israeliana. “È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni” – ha detto Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, dopo la sfilata sulla Senna per la cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti di Trocadero per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, si è alzato in piedi per salutare l’imbarcazione dell’Italia.

Anche una disavventura per il campione olimpico in carica che ha perso la fede nuziale nella Senna. Quando l’imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. “Perso un oro ne trovi un altro”, gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.

Amo Tamberi da sempre 😅😂perché è un cavallo matto coi piedi ben piantati per terra pic.twitter.com/opXYgrtNHE — Ale Prezzemolina piena rasa era (@Ale37364793) July 26, 2024

Bebe Vio sfila nel segno dell’inclusività durante la cerimonia d’apertura di Parigi 2024

Le sorprese non sono finite per l’Italia. C’e’ anche Bebe Vio nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024, l’unica italiana a partecipare allo show. La campionessa paralimpica ha sfilato con un vestito luccicante sulla passerella del capitolo dedicato alla ‘Festivitè’, i festeggiamenti. Gli organizzatori francesi hanno fortemente voluto Bebe Vio per la sua testimonianza a favore dell’inclusività.