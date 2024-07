Parigi 2024, Kevin Piette porta la torcia olimpica con un esoscheletro e fa commuovere il mondo (VIDEO)

Undici anni fa è finito su una sedia a rotelle dopo un terribile incidente stradale. Un dramma per il tennista francese Kevin Piette che con orgoglio e determinazione ha superato l’iniziale trauma fino a rimettersi in piedi grazie ad un esoscheletro ad alta tecnologia.

Kevin Piette è sulla sedia a rotelle da 11 anni dopo un terribile incidente

Quello che gli ha permesso di realizzare un piccolo grande sogno a poche ore dalla cerimonia di apertura di Parigi 2024. Il 35enne Kevin Piette ha fatto commuovere tutti portando a termine il suo tratto di percorso con la torcia olimpica a Poissy. Un momento iconico che, al di là degli illustri tedofori che lo seguiranno, l’ha già fatto entrare nella storia di quest’edizione della rassegna a cinque cerchi. Il video dell’emozionante momento è diventato virale sul web ed ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni su X.

Il tennista ha portato la torcia olimpica in piedi grazie ad un esoscheletro ad alta tecnologia

Si vedono spettatori e persone intorno a lui esplodere in applausi e sostenerlo. Con l’esoscheletro ad alta tecnologia Piette può alzarsi in piedi, fare passi da gigante e affrontare le attività quotidiane con una libertà ritrovata. Portando la torcia olimpica, Kevin ispira gli altri a dedicarsi allo sport ed a sostenere le innovative tecnologie per i disabili.