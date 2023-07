Serie B, il Perugia ‘rischia’ di aver vinto il ricorso per il… Benevento: 4 domande di ripescaggio

Quattro domande di riammissione e una di ripescaggio in serie B sono state presentate finora entro i termini (la scadenza finale è alle 24) presso la Figc e la Lega serie B.

Brescia, Perugia, Benevento e Spal hanno presentato la domanda di ripescaggio

A depositarle sono state le quattro squadre retrocesse al termine dello scorso campionato cadetto (Benevento, Brescia, Perugia e Spal), per la riammissione, e il Foggia per il ripescaggio. Le domande, con la relativa documentazione, saranno valutate anche nel Consiglio federale del prossimo 28 luglio – che potrebbe anche essere anticipato – ma secondo la linea adottata dalla Federazione guidata da Gabriele Gravina non ci saranno decisioni, in attesa dei pronunciamenti sui vari ricorsi già presentati dalle società coinvolte e dopo le decisioni assunte ieri dal Collegio di garanzia dello Sport.

Gli umbri rischiano di finire fuori gioco per i problemi del Curi, chiesta ospitalità a Vigorito ma ora i sanniti ci credono

Benevento e Spal hanno rotto gli indugi per i problemi legati al Renato Curi con il presidente Santopadre che ha chiesto ospitalità al club sannita. Una vicenda paradossale con il club di Vigorito che potrebbe clamorosamente beneficiare del ricorso presentato dal Perugia. Piacenza e Gelbison hanno depositato domanda di ripescaggio in serie C.