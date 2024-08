Pilar Marie Victoria Lopez trovata morta in casa in Turchia, aveva giocato in A2 con Baronissi

È morta prematuramente la pallavolista portoricana Pilar Marie Victoria Lopez, che giocava in Turchia per il Nilüfer Belediyespor nella Vodafone Sultanlar League.

Pilar Marie Victoria Lopez non si era presentata all’allenamento, il corpo privo di vita scoperto dai dirigenti

É stata trovata morta nella sua abitazione quando i dirigenti sono andati a controllare le sue condizioni, dopo che questa mattina non si era presentata all’allenamento della squadra. La procura ha avviato un’indagine sull’incidente che ha profondamente rattristato la comunità sportiva.

La causa esatta della morte dell’atleta 29enne sarà determinata dopo l’autopsia. Pilar Marie Victoria Lopez, nata nel 1995, si è trasferita al Nilüfer Belediyespor dalla squadra francese Beziers Volley la scorsa stagione. Lopez ha giocato anche per la squadra nazionale di Porto Rico.

Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Meno di 24 ore aveva condiviso su Stories una foto che la ritrae con la compagna di squadra Ege Melisa Bükmen come “Meli e pallavolo”. Pilar Marie Victoria Lopez ha giocato anche in Italia con il Due Principati di Baronissi in serie A2. Firmò con il club irnino nel gennaio del 2018. Cordoglio e costernazione per l’improvvisa scomparsa della schiacciatrice. Compagne e dirigenti l’hanno ricordata sui social.