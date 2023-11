Quali sono gli sport più seguiti dagli italiani

Il mondo dello sport in Italia abbraccia tantissime discipline ed è un concetto ampio che parte da una base consolidata: gli italiani amano molto lo sport e sono piuttosto orientati a praticarlo, oltre che a seguirlo. Due mondi differenti quello legato alla pratica dell’attività sportiva ed alla passione per uno sport, su tutti il calcio che nel nostro paese è visto come una sorta di religione.

La passione per gli sport più popolari è legata a diverse ragioni, tra cui la loro accessibilità, la loro competitività e la loro capacità di evocare forti emozioni: il calcio è lo sport più amato in Italia per la sua accessibilità in quanto sport semplice da giocare e da seguire, che nasce con una forte connotazione popolare (seppur oggi si potrebbe faticare a crederci visto che è diventato una miniera d’oro).

Calcio e non solo: gli altri sport

Non solo calcio, sono tanti gli sport che vengono seguiti con passione dagli italiani: la Formula 1 ad esempio e in generale i motori; c’è poi il basket, popolare per la sua capacità di evocare forti emozioni soprattutto con riferimento a quello d’oltre oceano marchiato USA. E poi ancora il tennis, la pallavolo, la boxe e via via tutti gli altri.

Nel complesso in Italia, nel 2021, si è registrato un giro d’affari complessivo legato allo sport pari a quasi 80 miliardi di euro; e questo per far capire quanto sia importante questa voce per l’economia di un paese. Un indotto complessivo che comprende anche il mondo delle scommesse, oltre che quello delle televisioni.

Televisioni e scommesse: il totale dell’indotto dello sport

In Italia, gli sport sui quali si scommette sono il calcio, anche qui al primo posto, soprattutto con riferimento al campionato italiano che attira un gran numero di scommettitori. Seguono i motori, Formula 1 su tutte, non a caso il Gran Premio d’Italia è uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno e maggiormente scommessi.

C’è poi il basket, e anche nel caso delle scommesse l’attrazione maggiore è per gli Stati Uniti: i pronostici NBA sono molto più ricercati rispetti a quelli della Lega italiana. Da segnalare poi il tennis, altro sport molto scommesso nel nostro paese soprattutto in occasione di grandi tornei, come quello di Roma che si disputa ogni Maggio.

In conclusione l’amore degli italiani per lo sport si riflette in tantissime attività che comprendono la pratica dell’attività sportiva, il seguire con passione il proprio atleta o squadre del cuore, arrivando finanche allo scommettere sul proprio sport prediletto.