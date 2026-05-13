Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle: paura granata, poi Donnarumma e Achik evitano il crollo

Achick firma il gol del pareggio

I granata soffrono ma volano avanti ai playoff

L’Arechi passa dalla paura all’esplosione di gioia nel giro di pochi minuti. La Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana e conquista il passaggio del turno ai playoff di Serie C, ma quanta sofferenza per la squadra di Cosmi.

Dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata, i granata hanno rischiato seriamente di complicarsi la vita davanti ai quasi 19mila spettatori dell’Arechi. La Casertana ha giocato con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio con Heinz e sfiorando addirittura il colpo del ko con il palo colpito da Girelli.

Heinz fa calare il gelo, Achik scaccia l’incubo con la complicità di De Lucia

A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensatoAchik nel recupero, con il gol – con la complicità di De Lucia- che ha fatto esplodere lo stadio. Non la miglior Salernitana della gestione Cosmi, anzi: tanti errori, poca lucidità e diversi calciatori apparsi sotto tono. Ma nei playoff conta andare avanti. E i granata sono ancora vivi.

La Salernitana si qualifica al termine di una partita maschia in cui non sono mancati i colpi proibiti. La Casertana esce a testa alta e con il rimpianto di essere andata a centimetri da una clamorosa qualificazione dopo essere stata anche sotto 3 a 0 all’andata, poi quel gran finale di gara e il 3 a 2 avevano tenuto in vita i rossoblù che nel match di ritorno hanno venduto cara la pelle.

Solo a sprazzi gli uomini di Cosmi hanno messo in mostra il loro potenziale e ad un certo punto si sono quasi consegnati agli avversari che hanno trovato il gol ed hanno colpito subito dopo il palo. In pieno recupero è arrivato il gol di Achik che ha mandato in visibilio l’Arechi e scacciato l’incubo.

Il sorteggio e il possibile avversario della Salernitana nel prossimo turno

Dal prossimo turno la Salernitana non sarà testa di serie e gioco forza dovrà aumentare i giri ed evitare passaggi a vuoto. Ora la formazione di Cosmi attende di conoscere l’avversario dal sorteggio di domani, giovedì 14 ,maggio, con i granata che affronteranno una tra Ravenna, Ascoli, Catania e Union Brescia. La Salernitana tornerà in campo domenica 17 maggio all’Arechi con calcio d’inizio alle 20:45.

Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle dei granata

Donnarumma 7,5

Tiene in piedi la Salernitana nei momenti più complicati. Decisivo sulla rovesciata di Proia e soprattutto sul clamoroso intervento con l’aiuto del palo su Girelli. Sicurezza assoluta.

Matino 6,5

Partita dura, sporca, da battaglia vera. Tiene botta dietro e lotta su ogni pallone. Resta in campo stoicamente e lotta come un leone. Peccato per il giallo che gli farà saltare il prossimo turno.

Golemic 5,5

Alterna buone chiusure a qualche sbavatura di troppo. Sul gol di Heinz la difesa granata si fa sorprendere e lui non è impeccabile.

Anastasio 6

Prestazione ordinata. Senza grandi squilli ma anche senza errori pesanti. Tiene la posizione e prova a dare equilibrio.

Cabianca 6,5

Tra i più vivi offensivamente. Spinge tanto sulla fascia e nel finale confeziona l’assist decisivo per Achik. Prezioso.

Tascone 6

Corre, lotta e prova anche la conclusione da fuori. Meno brillante rispetto ad altre uscite ma comunque dentro la partita.

De Boer 6

Gestisce discretamente il possesso ma a tratti soffre il ritmo alto imposto dalla Casertana. Sufficiente.

Villa 5

Poco incisivo e spesso fuori dal gioco. Soffre la pressione avversaria e non riesce quasi mai a creare superiorità.

Ferraris 6,5

Uno dei più continui davanti. Combatte su ogni pallone e prova a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà.

Ferrari 6

Si sbatte tanto e trova anche il gol, annullato per fuorigioco. Meno lucido sotto porta ma importante nel lavoro sporco.

Lescano 5

Serata complicata. Fatica a entrare in partita e lascia pochi segnali prima della sostituzione.

Achik cambia la partita: ingresso decisivo

Achik 7

Entra e cambia tutto. Dà vivacità, crea apprensione alla difesa rossoblù e nel recupero trova il gol che salva la Salernitana e fa esplodere l’Arechi. Uomo copertina.

Capomaggio sv

Pochi minuti nel finale.

Berra sv

Entra nel recupero.

Cosmi soffre ma porta a casa la qualificazione

Allenatore Cosmi 6

La sua Salernitana non convince pienamente e per lunghi tratti subisce l’intensità della Casertana. Però il traguardo viene centrato e nei playoff il risultato pesa più di tutto. Adesso servirà una squadra diversa per continuare a sognare.

Casertana vicina al gol con Llano

Donnarumma salva su Proia

Il fuorigioco di Ferrari sul gol annullato

Hainz porta in vantaggio la Casertana

Il salvataggio su Ferraris

palo di Butic con deviazione di Donnarumma