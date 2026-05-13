Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle: paura granata, poi Donnarumma e Achik evitano il crollo

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 13 Mag, 2026 - ore: 23:11 #Achik, #Cosmi, #Donnarumma, #Salernitana-Casertana pagelle
Achick firma il gol del pareggioAchick firma il gol del pareggio

I granata soffrono ma volano avanti ai playoff

L’Arechi passa dalla paura all’esplosione di gioia nel giro di pochi minuti. La Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana e conquista il passaggio del turno ai playoff di Serie C, ma quanta sofferenza per la squadra di Cosmi.

Dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata, i granata hanno rischiato seriamente di complicarsi la vita davanti ai quasi 19mila spettatori dell’Arechi. La Casertana ha giocato con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio con Heinz e sfiorando addirittura il colpo del ko con il palo colpito da Girelli.

Heinz fa calare il gelo, Achik scaccia l’incubo con la complicità di De Lucia

A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensatoAchik nel recupero, con il gol – con la complicità di De Lucia- che ha fatto esplodere lo stadio. Non la miglior Salernitana della gestione Cosmi, anzi: tanti errori, poca lucidità e diversi calciatori apparsi sotto tono. Ma nei playoff conta andare avanti. E i granata sono ancora vivi.

La Salernitana si qualifica al termine di una partita maschia in cui non sono mancati i colpi proibiti. La Casertana esce a testa alta e con il rimpianto di essere andata a centimetri da una clamorosa qualificazione dopo essere stata anche sotto 3 a 0 all’andata, poi quel gran finale di gara e il 3 a 2 avevano tenuto in vita i rossoblù che nel match di ritorno hanno venduto cara la pelle.

Solo a sprazzi gli uomini di Cosmi hanno messo in mostra il loro potenziale e ad un certo punto si sono quasi consegnati agli avversari che hanno trovato il gol ed hanno colpito subito dopo il palo. In pieno recupero è arrivato il gol di Achik che ha mandato in visibilio l’Arechi e scacciato l’incubo.

Il sorteggio e il possibile avversario della Salernitana nel prossimo turno

Dal prossimo turno la Salernitana non sarà testa di serie e gioco forza dovrà aumentare i giri ed evitare passaggi a vuoto. Ora la formazione di Cosmi attende di conoscere l’avversario dal sorteggio di domani, giovedì 14 ,maggio, con i granata che affronteranno una tra Ravenna, Ascoli, Catania e Union Brescia. La Salernitana tornerà in campo domenica 17 maggio all’Arechi con calcio d’inizio alle 20:45.

Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle dei granata

Donnarumma 7,5

Tiene in piedi la Salernitana nei momenti più complicati. Decisivo sulla rovesciata di Proia e soprattutto sul clamoroso intervento con l’aiuto del palo su Girelli. Sicurezza assoluta.

Matino 6,5

Partita dura, sporca, da battaglia vera. Tiene botta dietro e lotta su ogni pallone. Resta in campo stoicamente e lotta come un leone. Peccato per il giallo che gli farà saltare il prossimo turno.

Golemic 5,5

Alterna buone chiusure a qualche sbavatura di troppo. Sul gol di Heinz la difesa granata si fa sorprendere e lui non è impeccabile.

Anastasio 6

Prestazione ordinata. Senza grandi squilli ma anche senza errori pesanti. Tiene la posizione e prova a dare equilibrio.

Cabianca 6,5

Tra i più vivi offensivamente. Spinge tanto sulla fascia e nel finale confeziona l’assist decisivo per Achik. Prezioso.

Tascone 6

Corre, lotta e prova anche la conclusione da fuori. Meno brillante rispetto ad altre uscite ma comunque dentro la partita.

De Boer 6

Gestisce discretamente il possesso ma a tratti soffre il ritmo alto imposto dalla Casertana. Sufficiente.

Villa 5

Poco incisivo e spesso fuori dal gioco. Soffre la pressione avversaria e non riesce quasi mai a creare superiorità.

Ferraris 6,5

Uno dei più continui davanti. Combatte su ogni pallone e prova a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà.

Ferrari 6

Si sbatte tanto e trova anche il gol, annullato per fuorigioco. Meno lucido sotto porta ma importante nel lavoro sporco.

Lescano 5

Serata complicata. Fatica a entrare in partita e lascia pochi segnali prima della sostituzione.

Achik cambia la partita: ingresso decisivo

Achik 7

Entra e cambia tutto. Dà vivacità, crea apprensione alla difesa rossoblù e nel recupero trova il gol che salva la Salernitana e fa esplodere l’Arechi. Uomo copertina.

Capomaggio sv

Pochi minuti nel finale.

Berra sv

Entra nel recupero.

Cosmi soffre ma porta a casa la qualificazione

Allenatore Cosmi 6

La sua Salernitana non convince pienamente e per lunghi tratti subisce l’intensità della Casertana. Però il traguardo viene centrato e nei playoff il risultato pesa più di tutto. Adesso servirà una squadra diversa per continuare a sognare.

Casertana vicina al gol con Gliano
Casertana vicina al gol con Llano
Donnarumma salva su Proia
Donnarumma salva su Proia
Il fuorigioco di Ferrari sul gol annullato
Il fuorigioco di Ferrari sul gol annullato
Hainz porta in vantaggio la Casertana
Hainz porta in vantaggio la Casertana
Il salvataggio su Ferraris
Il salvataggio su Ferraris
palo di Butic con deviazione di Donnarumma
palo di Butic con deviazione di Donnarumma

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Darderi ribalta Zverev e fa impazzire Roma: salva 4 match point e vola ai quarti, Sinner da libro cuore

Mag 12, 2026 Redazione
Sport

Chi è Andrea Pellegrino, il tennista pugliese che giocherà il derby con Sinner agli Internazionali

Mag 11, 2026 Renato Valdescala
Sport

Pagelle Casertana-Salernitana 2-3: granata devastanti per un’ora, poi blackout e brividi nel finale

Mag 10, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle: paura granata, poi Donnarumma e Achik evitano il crollo

Attualità

Garlasco: Procura indaga sugli “atti persecutori” contro la famiglia Poggi, per i pm 21 elementi contro Sempio

Attualità

‘Mia figlia è morta dopo il parto”: invia la foto del funerale creata con l’IA e si fa dare 1.500 euro

Attualità

Kate Middleton travolge Reggio Emilia: l’abbraccio alla fan disabile, il “ciao” in italiano e il gesto che ha commosso tutti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.