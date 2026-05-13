Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle: paura granata, poi Donnarumma e Achik evitano il crollo

I granata soffrono ma volano avanti ai playoff
L’Arechi passa dalla paura all’esplosione di gioia nel giro di pochi minuti. La Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana e conquista il passaggio del turno ai playoff di Serie C, ma quanta sofferenza per la squadra di Cosmi.
Dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata, i granata hanno rischiato seriamente di complicarsi la vita davanti ai quasi 19mila spettatori dell’Arechi. La Casertana ha giocato con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio con Heinz e sfiorando addirittura il colpo del ko con il palo colpito da Girelli.
Heinz fa calare il gelo, Achik scaccia l’incubo con la complicità di De Lucia
A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensatoAchik nel recupero, con il gol – con la complicità di De Lucia- che ha fatto esplodere lo stadio. Non la miglior Salernitana della gestione Cosmi, anzi: tanti errori, poca lucidità e diversi calciatori apparsi sotto tono. Ma nei playoff conta andare avanti. E i granata sono ancora vivi.
La Salernitana si qualifica al termine di una partita maschia in cui non sono mancati i colpi proibiti. La Casertana esce a testa alta e con il rimpianto di essere andata a centimetri da una clamorosa qualificazione dopo essere stata anche sotto 3 a 0 all’andata, poi quel gran finale di gara e il 3 a 2 avevano tenuto in vita i rossoblù che nel match di ritorno hanno venduto cara la pelle.
Solo a sprazzi gli uomini di Cosmi hanno messo in mostra il loro potenziale e ad un certo punto si sono quasi consegnati agli avversari che hanno trovato il gol ed hanno colpito subito dopo il palo. In pieno recupero è arrivato il gol di Achik che ha mandato in visibilio l’Arechi e scacciato l’incubo.
Il sorteggio e il possibile avversario della Salernitana nel prossimo turno
Dal prossimo turno la Salernitana non sarà testa di serie e gioco forza dovrà aumentare i giri ed evitare passaggi a vuoto. Ora la formazione di Cosmi attende di conoscere l’avversario dal sorteggio di domani, giovedì 14 ,maggio, con i granata che affronteranno una tra Ravenna, Ascoli, Catania e Union Brescia. La Salernitana tornerà in campo domenica 17 maggio all’Arechi con calcio d’inizio alle 20:45.
Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle dei granata
Donnarumma 7,5
Tiene in piedi la Salernitana nei momenti più complicati. Decisivo sulla rovesciata di Proia e soprattutto sul clamoroso intervento con l’aiuto del palo su Girelli. Sicurezza assoluta.
Matino 6,5
Partita dura, sporca, da battaglia vera. Tiene botta dietro e lotta su ogni pallone. Resta in campo stoicamente e lotta come un leone. Peccato per il giallo che gli farà saltare il prossimo turno.
Golemic 5,5
Alterna buone chiusure a qualche sbavatura di troppo. Sul gol di Heinz la difesa granata si fa sorprendere e lui non è impeccabile.
Anastasio 6
Prestazione ordinata. Senza grandi squilli ma anche senza errori pesanti. Tiene la posizione e prova a dare equilibrio.
Cabianca 6,5
Tra i più vivi offensivamente. Spinge tanto sulla fascia e nel finale confeziona l’assist decisivo per Achik. Prezioso.
Tascone 6
Corre, lotta e prova anche la conclusione da fuori. Meno brillante rispetto ad altre uscite ma comunque dentro la partita.
De Boer 6
Gestisce discretamente il possesso ma a tratti soffre il ritmo alto imposto dalla Casertana. Sufficiente.
Villa 5
Poco incisivo e spesso fuori dal gioco. Soffre la pressione avversaria e non riesce quasi mai a creare superiorità.
Ferraris 6,5
Uno dei più continui davanti. Combatte su ogni pallone e prova a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà.
Ferrari 6
Si sbatte tanto e trova anche il gol, annullato per fuorigioco. Meno lucido sotto porta ma importante nel lavoro sporco.
Lescano 5
Serata complicata. Fatica a entrare in partita e lascia pochi segnali prima della sostituzione.
Achik cambia la partita: ingresso decisivo
Achik 7
Entra e cambia tutto. Dà vivacità, crea apprensione alla difesa rossoblù e nel recupero trova il gol che salva la Salernitana e fa esplodere l’Arechi. Uomo copertina.
Capomaggio sv
Pochi minuti nel finale.
Berra sv
Entra nel recupero.
Cosmi soffre ma porta a casa la qualificazione
Allenatore Cosmi 6
La sua Salernitana non convince pienamente e per lunghi tratti subisce l’intensità della Casertana. Però il traguardo viene centrato e nei playoff il risultato pesa più di tutto. Adesso servirà una squadra diversa per continuare a sognare.