Re Carlo V, Ancelotti festeggia la 5° Champions e il Real Madrid vola a 15 trionfi: si scatena la festa al Bernabeu

La Champions League è ‘cosa loro’: degli spagnoli, che battendo 2-0 il Borussia Dortmund hanno raggiunto il 15esimo trionfo in questa competizione, di re Carlo V d’Europa, appunto al quinto successo da allenatore, il settimo per Carlo Ancelotti se si contano anche i due trionfi da giocatore.

Il Real Madrid trionfa a Wembley contro un indomito Borussia Dortmund: decidono Carvajal e Vinicius

Una ‘coppia’ capace di mettere un altro grande tassello nella storia del calcio, e di farlo a Londra, nel tempio di Wembley davanti a 86mila spettatori, al termine di una serata che sembrava dovesse andare invece in un altro modo. Già, perché per oltre 70 minuti i tedeschi hanno dominato, sfiorando più volte il gol. I campioni del Real sono rimasti a guardare, affidandosi alle parate di Courtois per restare in partita. E poi tutto è cambiato in un attimo. Come solo i grandi sanno fare.

Kroos, alla sua ultima partita con il club (ha infatti deciso di lasciare il calcio dopo gli Europei con la Germania), ha fatto l’ennesima perfetta pennellata della sua carriera per Carvajal. Poi il più atteso Vinicius ha messo il suo marchio su questa finale. Uno spettacolo. Prima del fischio di inizio invece lo show era stato di Lenny Kravitz, musica e ballerini un po’ in stile Super Bowl. Festa anche al Bernabeu con le immagini del delirio del pubblico al gol di Carvajal che hanno fatto il giro del mondo.

El Bernabéu con el gol de Dani Carvajal



pic.twitter.com/OKPsgIXLJo — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) June 1, 2024

Il 14 agosto i blancos sfideranno l’Atalanta per la Supercoppa

Sarà quindi il Real Madrid l’avversaria dell’Atalanta nella finale di Supercoppa Europea. L’appuntamento – in una sfida che vedrà sul campo due tecnici italiani, Gian Piero Gasperini e Carlo Ancelotti – è per il prossimo 14 agosto allo Stadio Nazionale di Varsavia quando i bergamaschi vincitori lo scorso 22 maggio dell’Europa League, sfideranno gli spagnoli, che hanno conquistato la quindicesima Champions League della loro storia.

Pónganse de pie ante EL ÚNICO DT EN TODA LA HISTORIA que ha sido 5 veces campeón de la UEFA Champions League. Lo logró con el AC Milan (2) y no deja de lograrlo con el Real Madrid (3). El máximo ganador del torneo de clubes más importante que existe. DON CARLETTO ANCELOTTI. pic.twitter.com/qJmBQB38Er — Invictos (@InvictosSomos) June 1, 2024