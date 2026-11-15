Pagelle Salernitana-Catania 1-0, Achik incanta e de Boer ritrova la regia: Gyabuaa cambia la partita, le valutazioni dei granata

Achik porta in vantaggio la Salernitana con una bella conclusione a giro

Finalmente Salernitana: Achik trascina i granata, Di Bari trova la prima vittoria

Dopo una settimana ad alta tensione, la Salernitana ritrova il campo e soprattutto i tre punti. La prima vittoria della gestione Vito Di Bari arriva contro un avversario di spessore come il Catania, una delle squadre accreditate per la corsa al vertice del girone C. Un successo che assume un valore particolare per il momento in cui matura: alle tensioni con la tifoseria e alle contestazioni si sono aggiunti il misterioso incendio dell’auto di Gyabuaa e la scelta di affrontare un mini ritiro per ritrovare concentrazione e compattezza.

La risposta è arrivata sul terreno di gioco, in un Arechi semi deserto, con i tifosi che hanno manifestato il proprio dissenso disertando gli spalti nella prima parte della gara. La Bersagliera ha comunque trovato le energie per confezionare una delle prestazioni più convincenti della stagione, mostrando personalità, applicazione e anche qualche soluzione offensiva interessante.

Il nuovo allenatore ha cambiato assetto, affidandosi al 4-2-3-1 e scegliendo D’Ursi come riferimento avanzato, con Cardoni, Achik e Villa alle sue spalle. Una disposizione che ha permesso ai granata di non offrire punti di riferimento fissi alla difesa etnea e di sfruttare maggiormente le corsie esterne. Proprio da lì sono arrivati segnali incoraggianti: Llano e Zoia hanno accompagnato la manovra con continuità, mentre de Boer ha ritrovato centralità nella gestione del centrocampo.

Achik decide la partita con una perla

La partita ha avuto momenti di equilibrio e qualche rischio, ma la Salernitana è cresciuta con il passare dei minuti. La svolta è arrivata nella ripresa, quando l’ingresso di Gyabuaa al posto di Tascone ha dato maggiore dinamismo e sostanza alla mediana. Una risposta significativa anche sul piano personale, dopo una settimana tutt’altro che semplice. Davanti, invece, è stato Achik a prendersi la scena: dopo qualche errore nel primo tempo, l’esterno ha cambiato passo, colpito una traversa e trovato il gol decisivo con una conclusione precisa e potente.

Tre punti pesanti per i granata. Tre punti per mettere alle spalle un periodo negativo e iniziare un nuovo campionato. Nel mirino c’è il derby con la Casertana, venerdì 20 novembre alle 20:30 allo stadio Pinto, una sfida delicata che la Salernitana dovrà affrontare senza il sostegno dei propri tifosi, fermati dal divieto di trasferta.

Pagelle Salernitana: Gyabuaa cambia il volto del centrocampo dopo una settimana complicata

Galeotti 6 – Attento quando viene chiamato in causa, trasmette sicurezza al reparto. Nel primo tempo controlla senza particolari affanni le conclusioni dalla distanza e si fa trovare pronto sul tentativo di Coda. Non deve compiere interventi miracolosi, ma svolge il proprio compito con ordine e concentrazione.

Llano 6,5 – Una presenza costante sulla corsia destra. Spinge con continuità, accompagna la manovra e prova a creare superiorità, mostrando intraprendenza anche quando la squadra fatica a trovare spazi. Nel primo tempo cerca la conclusione dalla distanza e nella ripresa continua a proporsi. Qualche imprecisione nell’ultimo passaggio, ma la sua prova è positiva.

Celiento 6,5 – Di Bari gli consegna una maglia da titolare e lui risponde con una prestazione convincente. Si fa apprezzare per attenzione, tempismo e capacità di leggere le situazioni. Insieme a Heinz contribuisce a tenere compatta la linea difensiva, limitando gli spazi agli attaccanti avversari.

Heinz 6,5 – Puntuale e determinato, si rende protagonista di un intervento fondamentale nel primo tempo, quando anticipa Coda a pochi passi dalla porta e sventa una situazione molto pericolosa. Una chiusura che vale quasi quanto un gol. Per il resto mantiene alta la concentrazione e concede poco.

Zoia 6 – Meno appariscente rispetto al collega sulla fascia opposta, ma comunque utile nell’economia della partita. Garantisce copertura e attenzione difensiva, senza rinunciare a qualche iniziativa in avanti. Una prestazione di sostanza, nella quale privilegia l’equilibrio.

Tascone 5 – Il capitano non riesce a dare il contributo richiesto alla mediana. Fatica a trovare le distanze e a garantire quella protezione necessaria davanti alla difesa. Rimedia anche un’ammonizione che gli farà saltare la prossima partita. Di Bari comprende che serve una scossa e lo sostituisce all’intervallo. La sua prova resta al di sotto delle aspettative.

Gyabuaa 6,5 – Entra a inizio ripresa e cambia volto al centrocampo granata. Dopo una settimana particolarmente complicata, risponde sul campo con una prestazione di personalità. Porta dinamismo, forza nei contrasti e maggiore qualità nella gestione del pallone. Il suo ingresso restituisce equilibrio alla squadra e permette alla Salernitana di alzare il ritmo. Una risposta importante.

de Boer 6,5 – Torna a essere un punto di riferimento in mezzo al campo. Gestisce i tempi della manovra con maggiore lucidità, si fa vedere per ricevere il pallone e prova a dare ordine alla costruzione. La sua presenza è preziosa soprattutto nella gestione dei momenti più delicati. Una prestazione che lascia intravedere segnali di rilancio.

Cardoni 6 – Di Bari gli concede fiducia dal primo minuto e l’esterno ripaga con una prova generosa. Si muove con disponibilità, cerca il dialogo con i compagni e prova a mettere in difficoltà la difesa etnea. Non sempre è preciso nelle conclusioni, ma partecipa con continuità alla fase offensiva. Esce nella ripresa dopo aver dato il proprio contributo.

Longobardi 6 – Subentra a Cardoni e si mette subito a disposizione della squadra. Cerca di sfruttare gli spazi sulla fascia e nel finale confeziona il cross per la girata volante di Lescano, con Dini costretto a deviare sul palo (l’attaccante era comunque in offside). Un ingresso utile, soprattutto per la capacità di accompagnare le ripartenze.

Achik 7,5 – Il migliore in campo. È il giocatore che accende la Salernitana e rompe gli equilibri di una partita complicata. Nel primo tempo alterna giocate interessanti a qualche errore di precisione, sprecando anche una buona opportunità dopo il servizio di Cardoni. Nella ripresa cambia marcia: prima centra la traversa con una conclusione a giro, poi trova il varco giusto con un tiro da posizione defilata che si infila nell’angolino alla destra di Dini. Non si limita al gol: illumina la manovra, salta l’uomo e crea costantemente apprensione. Prestazione di grande spessore.

Vitale 6 – Rileva Achik nel finale e contribuisce a mantenere compattezza nella fase conclusiva della gara. Ha pochi minuti a disposizione per mettersi in evidenza, ma si inserisce con applicazione nel momento in cui la squadra deve difendere il vantaggio.

Villa 6 – Si sacrifica sulla corsia e prova a garantire ampiezza alla manovra. Nel primo tempo serve un cross interessante per D’Ursi, che non riesce a intervenire di testa. Cerca di rendersi utile anche in fase di copertura, pur senza riuscire a incidere con continuità negli ultimi metri. Lascia il campo nel finale.

Anastasio sv – Entra al 39′ della ripresa al posto di Villa. Troppo poco il tempo a disposizione per una valutazione approfondita.

D’Ursi 5,5 – Si muove per non offrire riferimenti alla difesa avversaria e cerca di lavorare per i compagni. Non trova la giocata decisiva e nella ripresa spreca una buona opportunità dal dischetto dell’area di rigore, calciando male prima di tentare nuovamente la conclusione. Generoso nel lavoro offensivo, ma gli manca il guizzo.

Lescano sv – Entra nel finale e va subito vicino al gol con una girata al volo sul cross di Longobardi. Dini riesce a deviare sul palo, ma l’azione viene comunque fermata per posizione irregolare dell’attaccante. Pochi minuti per incidere.

Di Bari trova risposte: ora il derby con la Casertana

La vittoria contro il Catania permette alla Salernitana di salire a quota 18 punti, avvicinandosi al terzo posto e mantenendo tre lunghezze di margine sulla zona play out. Un risultato importante anche per il morale, arrivato in una settimana nella quale non sono mancati momenti di forte tensione tra squadra, società e tifoseria.

Davanti a un Arechi con pochissimi spettatori, anche per la protesta dei sostenitori granata, la squadra ha saputo rispondere con una prova di carattere. I primi segnali del lavoro di Di Bari si intravedono soprattutto sugli esterni e nella ritrovata centralità di De Boer, mentre Achik si conferma un elemento in grado di spostare gli equilibri. Adesso l’attenzione si sposta sul derby contro la Casertana.

Galeotti salva su Quaini

Achik anticipato dal portiere

Achik spreca da posizione favorevole

La grande chance per D’Ursi

La traversa di Achik

Lescano centra la traversa dopo il tocco del portiere ma era in fuorigioco