Salernitana-Bari 0-2, pagelle e highlights: Stojanovic va in tilt e perde la testa, si salva Verde

Martusciello trema dopo la terza sconfitta casalinga di una Salernitana che non vince all’Arechi dal match del 27 agosto con la Sampdoria. I granata escono tra i fischi nel giorno in cui i tifosi celebrano il gemellaggio con i sostenitori del Bari. Alla ripresa i granata potrebbero presentarsi con un allenatore diverso in panchina.

Martusciello smentisce se stesso e cambia spartito: il Bari letale in ripartenza, l’unico squillo è di Verde

Alla vigilia della partita aveva annunciato di non voler cambiare spartito tattico. Martusciello alla fine rinuncia ad una punta schierando Soriano a supporto di Verde e Wlodarczyk. Come nelle precedenti occasioni i granata provano a prendere il pallino del gioco con l’ispirato Verde che tenta di sorprendere l’ex Radunovic con una conclusione dalla distanza.

La Salernitana tiene il pallino del gioco ma fatica a trovare il bandolo della matassa e raramente si rende pericolosa. Il Bari controlla e prova a pungere in ripartenza. Ferrari salva in scivolata su una conclusione di Lasagna. Al 25′ Sibilli alza troppo la mira da buona posizione. I granata si rivedono dalle parti del portiere biancorosso con un bella combinazione Tello-Verde-Soriano con diagonale di quest’ultimo che si spegne sul fondo. Al 29′ il Bari passa con Dorval che sorprende la difesa granata e serve in area per Oliveri che trova la deviazione vincente di Lasagna sulla sua conclusione.

Solo un guizzo di Braaf nella ripresa, tecnico granata in bilico

L’attaccante è tenuto in gioco da Stojanovic. I campani sfiorano il pari con una giocata sopraffina di Verde che scavalca Mantovani e si presenta a tu per tu con Radunovic che respinge la sua conclusione. I padroni di casa vengono immediatamente puniti dai galletti che raddoppiano ancora su azione ficcante di Dorval e palla al centro per Novakovic che impatta di testa sul filo del fuorigioco e fa 2 a 0. Nel finale Wlodarczyk riceve un pallone d’oro da Soriano ma la sua conclusione di testa è centrale.

Ad inizio ripresa fuori il nervoso Stojanovic e l’acciaccato Amatucci per Ghiglione e Bronn. Granata pericolosi subito con un tiro a giro di Hrustic che termina di un soffio alto sopra la traversa. La Salernitana preme ma stenta a trovare il grimaldello per scardinare l’attenta retroguardia biancorossa. Verde ci prova su punizione ma la palla termina a lato.

Si gioca in una sola area di rigore ma solo al 29′ la Salernitana si fa pericolosa con Braaf che trova la risposta dell’attento Radunovic. Sullo sviluppo dell’azione l’ex portiere granata salva su Ferrari. L’ultimo guizzo è di Verde ma il suo tiro non impensierisce il portiere del Bari. Per i campani nuovo ko all’Arechi. Dopo la sosta la Salernitana affronterà il Sassuolo sabato 23 novembre con inizio alle 15:00.

Le pagelle: Fiorillo inchiodato tra i pali, Hrustic fumoso, Tello non c’è

Fiorillo 5,5: inchiodato tra i pali su entrambi i gol, rientro dalla squalifica da dimenticare.

Stojanovic 4,5: travolto da Dorval, non fa in tempo a rialzarsi e salire e lascia in gioco Lasagna in occasione del primo gol del Bari. Perde la testa a fine primo tempo e costringe Martusciello a lasciarlo in panchina. Salterà la sfida col Sassuolo per squalifica. (1′ st Ghiglione 6: buon impatto sulla partita. Affonda i colpi sulla destra e scodella al centro anche qualche interessante pallone. Quasi trova l’eurogol in rovesciata).

Ruggeri 5,5: schierato a sorpresa dal primo minuto, si perde Lasagna che lo punisce puntualmente. Un po’ meglio quando si passa a tre nella ripresa.

Ferrari 5,5: anche lui in bambola nel primo tempo, sale in ritardo sul gol di Novakovic. Chiude da attaccante a supporto di Simy.

Njoh 5,5: volenteroso, generoso e caparbio, tra gli ultimi ad ammainare la bandiera. Dalle sue parti transitano tanti palloni che non sempre sfrutta a dovere.

Soriano 5.5: si accende ad intermittenza galleggiando tra le linee con un paio di buone intuizioni. Tira invece di mettere palla al centro dopo una bella combinazione (19′ st Braaf 5,5: sua una delle poche conclusioni porta della Salernitana, con due gol da recuperare tenta colpi di tacco e virtuosismi che non gli riescono facendo mugugnare il pubblico).

Amatucci 5: alla vigilia Martusciello aveva riferito che aveva avuto un problema fisico gestito nel migliore dei modi. In campo però è irriconoscibile e viene sostituito a metà partita. (1′ st Bronn 6: il Bari si limita a gestire la partita nella ripresa e raramente si presenta nell’area avversaria. Si fa comunque trovare pronto, meno in area pugliese quando non riesce a deviare un bel cross di Hrustic).

Maggiore sv: neanche il tempo di entrare in partita che esce di scena per un problema muscolare. (12′ pt Hrustic 5,5: tanto fumo e poco arrosto per l’australiano. Vicino al gol ad inizio secondo tempo.

Tello 5: Martusciello insiste nel proporre il colombiano che continua a latitare dopo il guizzo di Palermo.

Verde 6,5: con un numero d’alta scuola si beve la difesa del Bari ma trova Radunovic pronto a respingere. Ci prova in tutti i modi a scardinare la difesa avversaria. Si distingue anche per un paio di recuperi in fase difensiva.

Wlodarczyk 5,5: si libera bene dalla marcatura nelle uniche due occasioni avute ma in entrambe le occasioni non conclude nel migliore dei modi (19′ st Simy 5: in regresso rispetto al discreto inizio di stagione. Sbaglia alcuni controlli elementari, non conclude mai a rete anche perché non viene assistito nel migliore dei modi dai compagni).

Salernitana-Bari 0-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Bari e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

La conclusione di Verde

La conclusione di Soriano

Lasagna tenuto in gioco da Stojanovic

… l’ex Verona porta in vantaggio il Bari

Lasagna non può sbagliare davanti alla porta

Radunovic salva su Verde

Novakovic realizza il 2 a 0

Novakovic scatta sul filo del fuorigioco

Radunovic para senza problemi sul colpo di testa dell’attaccante polacco Wlodarczyk

Hrustic alza sopra la traversa

Il calcio piazzato di Verde termina a lato

Radunovic respinge la conclusione di Braaf

Radunovic alza sopra la traversa la conclusione di Ferrari

Radunovic para facile su tiro di Verde

Il gemellaggio tra i tifosi della Salernitana e del Bari