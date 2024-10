Salernitana-Cesena 1-1, pagelle e highlights: Maggiore versione Spezia, Corriere senza paura

Una sola disattenzione ma fatale per la Salernitana che gioca un gran primo tempo ma esce dall’Arechi con un solo punto nel match infrasettimanale con il Cesena. Aveva annunciato novità di formazione Martusciello che contro la formazione romagnola rivoluziona il reparto arretrato con l’inserimento di Ghiglione e Jaroszynski sugli esterni e Ruggeri al centro della difesa. A metà campo Maggiore prende il posto di Tello mentre Torregrossa rileva Simy e per la prima volta in campionato parte dal primo minuto.

Verde si sblocca, Tongya si infortuna, Dalmonte colpisce la traversa

I granata prendono subito il pallino del gioco con Verde che al 10′ fa le prove generali del gol con una conclusione dal limite che termina alta sopra la traversa. La rete del vantaggio arriva al 20′ con l’ex spezzino che sorprende Klinsmann anche grazie alla deviazione di Ciofi. I granata sono padroni di campo e sfiorano il raddoppio con una bella iniziativa di Maggiore che serve Soriano che trova la risposta di Klinsmann.

Sul calcio d’angolo successivo Ferrari prende il tempo alla difesa romagnola con la palla che esce di un soffio sopra la traversa. La partita cambia al 39′ quando la difesa granata si fa sorprendere da Tavsan su un rinvio del portiere del Cesena. Fiorillo travolge l’attaccante bianconero e l’arbitro Scatenza lo manda negli spogliatoi dopo revisione al Var. I romagnoli sfruttano subito la superiorità numerica e al 48′ trovano il pari con un eurogol di Tavsan.

L’espulsione di Fiorillo cambia la partita, Tavsan pareggia subito

Nella ripresa Martusciello opta per un atteggiamento più guardingo con Njoh al posto di Verde. La Salernitana abbassa il baricentro ma il Cesena si rende pericoloso solo con un tiro cross del bomber Sphendi, entrato nella ripresa. Chance anche per la Salernitana con Simy che colpisce di testa in tuffo su cross di Ghiglione ma non trova la porta. Il finale è ad alta tensione anche per alcune valutazioni discutibili dell’arbitro. La Salernitana tornerà in campo sabato 2 novembre al San Vito di Cosenza con calcio d’inizio alle 17:15 (il match potrebbe essere posticipato alle 15:00 di domenica 3 novembre per motivi d’ordine pubblico).

Le pagelle: Ghiglione e Fiorillo fanno la frittata, Verde si accende, bene Ruggeri

Fiorillo 5: la difesa si fa sorprendere da Tavsan su un rilancio lungo, lui esce a valanga e viene giustamente espulso dopo revisione al Var.

Ghiglione 5: si addormenta sul rilancio di Klinsmann e si fa sorprendere da Tavsan nell’occasione che determina l’espulsione di Fiorillo. L’unica sbavatura ma determinante. Nella ripresa tiene bene e disegna un bel cross per Simy nell’unica chance granata della ripresa.

Ruggeri 6: esordio da titolare per Bronn con attenzione e qualità. Concede pochissimo agli avanti del Cesena.

Ferrari 6,5: assoluto leader del reparto, non sbaglia quasi niente e va vicino al secondo gol consecutivo. Ruggisce a fine partita sull’incerto Scatenza di Avezzano.

Jaroszynski 6: titolare per la prima volta in stagione. Tiene bene in fase difensiva fino all’ingresso di Sphendi che gli crea qualche grattacapo in accelerazione. Meno propositivo di Njoh, chiude con i crampi.

Soriano 6: in crescita come dimostrano i pericolosi inserimenti nel primo tempo. Va ad un passo dal gol, nella ripresa è costretto a sacrificarsi. Nel finale è in affanno ma i cambi sono finiti.

Amatucci 6: playmaker di costruzione capace di trasformarsi in mediano da battaglia quando le cose si mettono male.

Maggiore 6,5: gioca un buon primo tempo con un paio di inserimenti che rischiano di far molto male alla difesa del Cesena. Si fa ammonire ad inizio ripresa e Martusciello preferisce non rischiare richiamandolo in panchina. (28′ st Tello 5,5: un paio di spunti interessanti, poi prende il solito giallo che lo costringerà a saltare la trasferta di Cosenza).

Tongya 6: solito gran lavoro sulla fascia, con un occhio anche alla fase difensiva. Travolto da Bastoni è costretto ad uscire per infortunio (36′ Dalmonte sv: il tempo di imprecare per la traversa colpita su rinvio di Ciofi. É costretto a lasciare il campo per l’espulsione di Fiorillo, dal 43′ st Corriere 6,5: all’esordio in serie B a 18 anni mostra buona personalità anche quando bisogna guadagnare qualche secondo con mestiere nel finale. Non trema).

Verde 6,5: entra con il piglio giusto e ricorda che il suo sinistro può essere un’arma micidiale. Con l’aiuto di Ciofi trova il primo gol in granata. Da calcio d’angolo prova a fare il bis con Ferrari del gol di Cremona. L’espulsione di Fiorillo costringe Martusciello a rimescolare le carte a inizio ripresa. (1′ st Njoh 6: deve limitare le sue scorribande per dare una mano a Jaroszynski che chiude con i crampi).

Torregrossa 5,5: titolare per la prima volta, prova a non dare riferimenti alla difesa romagnola. Conquista un paio di punizioni preziose ma non riesce mai a concludere a rete. Nella ripresa esce di scena complice anche l’atteggiamento guardingo dei granata. I crampi lo costringono ad uscire. (28′ st Simy 5,5: sarà un caso, ma il suo ingresso ravviva la Salernitana. Va vicino al gol con un colpo di testa in tuffo sul quale poteva fare meglio).

Salernitana-Cesena, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Cesena e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Verde fa partire la conclusione dell’1 a 0

Verde sblocca il risultato con il portiere del Cesena che viene spiazzato dalla deviazione di Ciofi

Klissman salva su Soriano

Ferrari colpisce di testa…

… la palla termina di poco alta sopra la traversa

Dalmonte colpisce la traversa

L’espulsione di Fiorillo

Tavsan realizza l’eurogol dell 1 a 1

Cesena ad un passo dal gol su tiro cross di Sphendi

Corriere blocca un tiro cross