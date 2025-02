Salernitana-Cremonese 1-0, pagelle e highlights: le mani di Christiansen sui 3 punti, Ferrari in ripresa

Raimondo fa 1 a 0 per i granata

Danilo Iervolino si trasforma in talismano granata. Davanti al patron, la Salernitana conquista la seconda vittoria di fila all’Arechi con un guizzo di Raimondo. Tre punti sui quali c’è la firma del portiere danese Christensen, autore di almeno 5 provvidenziali interventi.

Iervolino diventa talismano granata

Contro la Cremonese di Stroppa all’Arechi ha presentato la quarta formazione diversa dall’inizio della sua esperienza in granata con Stojanovic schierato a sorpresa in mediana in luogo di Girelli. In avanti Raimondo torna a giocare al fianco di Cerri.

I padroni di casa si rendono pericolosi in avvio con Raimondo che anticipa Fulignati su sponda di Ghiglione ma commette fallo. La partita stenta a decollare con i granata guardinghi e gli ospiti che si accendono sui guizzi di Vasquez e Azzi con quest’ultimo che riesce a penetrare in area di rigore e concludere senza trovare la porta. Al 19′ Raimondo prende il tempo alla difesa grigiorossa su un cross tagliente di Stojanovic ma la conclusione è centrale.

Cerri fermato dal palo dagli undici metri

Poco dopo la mezz’ora la Cremonese crea qualche grattacapo a Christensen che alza la palla in angolo e rischia anche di farsi male. Subito dopo Ferrari evita guai alla Salernitana deviando in angolo una conclusione di Collocolo. Al 42′ l’episodio che potrebbe cambiare la partita con Fourneau che viene richiamato al Var per un colpo di braccio di Bianchetti sulla conclusione di Ferrari. L’arbitro concede il rigore ma Cerri colpisce il palo con Danilo Iervolino che ha un’espressione di disappunto in tribuna.

Azzi si rende subito pericoloso in avvio di ripresa concludendo alto dopo aver aggirato un distratto Soriano subentrato nel frattempo a Ghiglione. Cremonese pericolosa con Collocolo che trova la risposta di Christensen che devia in angolo.

Raimondo si sblocca

All’11 Tongya mette in azione Njoh che centra il palo con un tiro cross, sul pallone si avventa Raimondo che fa 1 a 0 e centra il primo gol in granata. La Cremonese prova a reagire ma la Salernitana ha la palla del raddoppio con Verde, su assist di Soriano, che trova la risposta di Fulignati. Sulla respinta si avventa Tongya ma la sua conclusione balla sulla linea dopo la deviazione di un difensore con il pallone che termina tra le braccia dell’estremo difensore ospite. Gli ospiti reagiscono ed hanno due clamorose occasioni per pareggiare.

Christiansen blinda la porta

Prima trova la risposta di uno strepitoso Christiansen su Vasquez, poi è la traversa a fermare Antonov. Ancora il portiere granata sugli scudi sulla conclusione di Jonshen. Il danese diventa l’incubo dei grigiorossi con due paratissime nel finale su Vasquez e Nasti. Sulla ripartenza Verde ha la chance del raddoppio ma trova pronto Fulignati a respingere. La Salernitana tiene e porta a casa una vittoria preziosa in chiave salvezza (ora a -3). Nel prossimo turno delicata sfida con il Brescia che si disputerà in anticipo al Rigamonti venerdì 7 febbraio con calcio d’inizio alle 20:30.

Le pagelle: Raimondo acceso, Cerri sbaglia ma lotta, rientro ok per Soriano

Christensen 8: sgombra le perplessità della prova di Pisa con una prestazione che i tifosi granata ricorderanno a lungo. Cinque interventi provvidenziali mandano l’Arechi in visibilio e permettono ai granata di centrare tre punti d’oro.

Bronn 6: gran lottatore, sprona i compagni nei momenti di difficoltà e sbroglia con mestiere un paio di situazioni delicate. Si perde Antonov ma la traversa lo grazia.

Ferrari 6,5: finalmente si rivede il difensore attento e concentrato delle prime partite. Una sua sortita offensiva provoca il rigore poi non trasformato da Cerri.

Lochoshvili 6: parte in affanno e commette qualche leggerezza di troppo. Non perde la bussola dopo aver incassato il giallo e tiene botta fino alla sostituzione subito dopo il gol di Raimondo. (13′ st Ruggeri 6: pronti via e salva una situazione complicata in area. Attento e arcigno).

Ghiglione 5: dalle sue parti la Cremonese sfonda spesso, in fase di spinta non si vede quasi mai. Incassa il solito giallo e viene sostituito. (1′ st Soriano 6: l’ingresso è da brividi con Azzi che gli sfugge al primo affondo, poi si accende e mette Verde in condizioni di battere a rete da buona posizione. Un rientro positivo).

Stojanovic 6: gioca mediano e lo fa con abnegazione e determinazione. L’intuizione premia Breda con lo sloveno che esce a testa alta e si propone come prezioso jolly per il tecnico trevigiano. (38′ st Gentile sv).

Amatucci 6: prestazione di grande sostanza illuminata da un lancio capolavoro per Verde nel finale di gara.

Tongya 6: fatica in posizione centrale e tende a spostarsi sulla fascia dove si rende protagonista di un paio di affondi che creano problemi ai grigiorossi. Dal suo piede parte l’azione del vantaggio granata. (38′ st Hrustic sv: gestisce con saggezza i palloni che transitano dalle sue parti nel finale).

Njoh 6: un paio di pasticci in difesa, ma anche e soprattutto il tiro cross, dopo una bella sgroppata, dal quale nasce il gol di Raimondo.

Cerri 5,5: non colpisce bene sul dischetto del rigore e fallisce il penalty a fine primo tempo, ma lotta come un leone e nel finale si prende un paio di preziose punizioni che fanno respirare la squadra.

Raimondo 6,5: acceso fin dalle prime battute di gioco. Fatica a trovare la giusta sintonia con Cerri ma si batte con generosità e viene premiato con il gol che sblocca il risultato. (26′ st Verde 5,5: ha due occasioni per chiudere la partita ma in entrambe le situazioni si fa ipnotizzare da Fulignati).

Salernitana-Cremonese, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Cremonese e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Raimondo anticipa Fulignati ma commette fallo

Azzi conclude alto da buona posizione

Fulignati blocca la conclusione di Raimondo

Christiansen alza sopra la traversa un tiro cross di Vandeputte

Il colpo di braccio di Bianchetti che provoca il rigore per i granata

Cerri colpisce il palo dagli undici metri per la disperazione…

… di Danilo Iervolino

Azzi pericoloso ad inizio ripresa

Il portiere granata devia provvidenzialmente in angolo

Njoe colpisce il palo…

… sul pallone si avventa Raimondo che fa 1 a 0 per i granata

Fulignati salva su Verde

Il portiere della Cremonese salva anche su Tongya

La paratissima di Christiansen su Vasquez

Il palo di Antonov

L’estremo difensore granata salva su Jonshen

Il danese toglie la conclusione di Vasquez dall’incrocio

Christiansen dice no anche a Nasti