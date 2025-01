Pisa-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: in difesa le belle statuine, male Verde e Tongya

Il gol partita di Moreo

La Salernitana non sfrutta la superiorità numerica e cade a Pisa con i campani che scivolano al terz’ultimo posto in classifica.

Marin rifila una gomitata a Tongya e va fuori

Christensen tra i pali e fascia di capitano a Ferrari. Dopo settimane di polemiche Breda decide di affidarsi all’ex portiere della Fiorentina, arrivato in settimana in luogo del contestato Sepe che si accomoda in panchina all’Arena Garibaldi nel match contro la seconda della classe allenata dall’ex Pippo Inzaghi. In extremis Ghiglione prende il posto di Stojanovic mentre Girelli viene preferito a Reine-Adelaide. In avanti Verde e Cerri.

Il Pisa prova a prendere le redini del gioco ma al 14′ la partita cambia volto con l’espulsione del capitano nerazzurro Marin per una gomitata a Tongya con Pezzuto richiamato al Var. Il fischietto di Lecce in precedenza aveva sventolato il giallo a Ghiglione, espulso a Frosinone. In campo nervi a fior di pelle e tanti errori. Cerri non arriva per un soffio su un bel pallone di Ghiglione. I toscani invocano per il rosso per Lochoshvili che ferma fallosamente Moreo lanciato verso la porta granata. Quest’ultimo ci prova nel finale con una conclusione che si spegne sul fondo dopo una bella combinazione con Lind.

La difesa granata si fa beffare da Moreo

Ad inizio ripresa restano negli spogliatoi Njoh e Tongya per Jaroszynski e Reine Adelaide ma i granata faticano, nonostante la superiorità, a creare pericoli. All’11 è il Pisa a sbloccare la partita con Moreo che irrompe su una bella spizzata di Abildgaard anticipando Jaroszynski. Breda manda in campo anche Raimondo e Caligara con l’ex attaccante della Ternana che non trova la porta su una bella intuizione di Amatucci. Pochi istanti dopo Raimondo spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Semper ma il gioco era fermo per un fuorigioco di Cerri.

Il Pisa va vicino al raddoppio con una doppia conclusione di Piccinini, sulla prima respinta goffa ma efficace di Christensen. La Salernitana risponde con una conclusione centrale di Caligara. In pieno recupero Jaroszynski si immola e salva su Mlakar. Secondo ko per Breda e campani terz’ultimi. Nel prossimo turno i granata affronteranno la Cremonese all’Arechi domenica 2 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: bene Ghiglione, Amatucci predica nel deserto

Christensen 5,5: fermo come tutta la difesa granata sul gol partita di Moreo. Non perfetto sulla respinta di Piccinini. Si fa trovare pronto su un retropassaggio avventato di Ferrari.

Ruggeri 5: si fa sorprendere dalla spizzata di Abildgaard sul gol, fino ad allora non aveva fatto male.

Ferrari 5: tanti errori, anche lui poco reattivo sulla rimessa laterale che consente al Pisa di sbloccare il risultato.

Lochoshvili 5,5: tanta buona volontà ma anche tanta irruenza e qualche errore. Rischia l’espulsione, in ritardo sul gol di Moreo.

Ghiglione 6: riemergono i fantasmi di Frosinone dopo il giallo in avvio di partita, ma li spazza subito via con una buona prova. Si propone con buona continuità e mette al centro diversi cross interessanti sui quali gli attaccanti granata non si fanno trovare pronti.

Amatucci 6,5: a volte sembra predicare nel deserto. Si batte con la consueta generosità e dai suoi piedi partono le poche situazioni pericolose create dalla Salernitana. (32′ st Torregrossa sv: vorrebbe lasciare il segno a Pisa e rincorre i palloni anche in difesa ma, a parte qualche calcio di punizione, non lascia traccia in fase offensiva).

Girelli 6: tanta quantità e buona volontà, ci prova dalla distanza ad inizio ripresa. Incassa il giallo e viene sostituito. (13′ st Caligara 5,5: come con la Reggiana ci prova dalla distanza senza fortuna, fa confusione e gestisce male alcuni palloni nel finale).

Tongya 5: mezzo voto in più per aver provocato l’ingenua espulsione di Marin. Da un suo errore parte un pericoloso contropiede del Pisa con Lochoshvili che rischia il rosso per fermare Moro. (1′ st Reine Adelaide 5,5: parte bene con alcune sgasate che sembrano mettere in difficoltà il Pisa, ma è un fuoco di paglia).

Njoh 5: spinge poco e male, i pochi cross che partono dai suoi piedi terminano sistematicamente a fondo campo. (1′ st Jaroszynski 4,5: si addormenta clamorosamente sul gol di Moreo. Evita il gol del 2 a 0 ma non basta per evitare l’insufficienza).

Cerri 5: nel primo tempo non riesce a trovare l’impatto con il pallone su una bella intuizione di Ghiglione. In ritardo su un paio di cross, non sempre è assistito a dovere dai compagni.

Verde 5: invocato come partner di Cerri non si vede mai. L’unico guizzo ad inizio ripresa ma i compagni non si fanno trovare pronti. (13′ st Raimondo 5,5: entra acceso ed ha un paio di spunti interessanti. Non riesce a trovare la porta da buona posizione).

Pisa-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Pisa-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

L’espulsione di Marin

Marin espulso per fallo su Tongya

Ghiglione calcia alle stelle

Il Pisa invoca l’espulsione per il contrasto di Lochoshvili su Moreo lanciato verso la porta granata

Moreo conclude a lato

Moreo porta in vantaggio il Pisa

La difesa granata si è fatta sorprendere su un fallo laterale

Moreo impatta il pallone e fa gol

La conclusione di Raimondo

Raimondo non inquadra la porta da buona posizione ma il gioco è fermo

Christensen respinge la conclusione di Piccinini

La ribattuta di Piccinini termina sul fondo

Il tiro centrale di Caligara

Mlakar sfiora il raddoppio