Salernitana, l’influencer Damiano Er Faina difende l’amico Balotelli e replica a Fimmanò (VIDEO)

La Salernitana non si aggrapperà ai muscoli di Super Mario per rialzarsi dal fondo della classifica. Alla vigilia della sfida con il Genoa il nome di Balotelli era stato accostato al club granata. Sembra che l’input sia partito dall’entourage dell’ex attaccante di Inter e City.

Fimmanò: ‘Balotelli è un ex giocatore’, Damiano Er Faina: ‘É più forte di tutto l’attacco della Salernitana’

Un sondaggio più che una vera e propria trattativa che in ogni caso non è mai decollata fino alla stroncatura dell’avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana e fidato consigliere di Danilo Iervolino. “Balotelli è un ex calciatore. Abbiamo già in rosa un grande attaccante (Dia) che ci ha creato qualche problema, non ne aggiungeremo un altro che, a sua volte, ne ha creati diversi nel suo percorso” – ha riferito durante un’intervista a Televomero. Nessuna replica al momento da parte di Super Mario, attivissimo anche sui social.

A replicare alle esternazioni del legale ci ha pensato Damiano Er Faina, amico di Balotelli con il quale conduce su Twitch il programma Vox to Box. “Ragazzi vi voglio bene ma Balotelli oggi è più forte di tutto l’attacco della Salernitana. Dai su” – ha chiosato l’influencer specializzato in calciomercato che in passato è stato protagonista anche di un’edizione di Temptation Island.