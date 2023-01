Salernitana-Milan, la promessa dell’audace fan rossonera e il sogno scudetto: ‘Realizzerò un video’

“Se il Milan vince lo scudetto mi spoglio”. Diana Squin lancia una nuova sfida dopo essere finita nel mirino dei tifosi del Napoli per un video in cui cantava un coro per Giroud allo stadio. I rossoneri sono stati sconfitti a San Siro e in molti l’hanno presa di mira anche con insulti pesanti.

Diana Squin è finita nel mirino dei tifosi del Napoli per il video di un coro per Giroud

L’influencer di origine siciliana è diventata nota sui social anche per le sue ospitate a Sportitalia e per essere stata invitata in varie partite da Starcasinò Sport. La passione per il Milan le è stata trasmessa dal papà, sfegatato fan del Diavolo. “Ho iniziato a seguire le partite con lui”. Nonostante il ritardo in classifica Diana Squin sogna di recuperare terreno sugli azzurri… Un tentativo di rimonta che parte dalla Campania con i rossoneri che saranno di scena all’Arechi di Salerno nel lunch match (ore 12:30, Dazn) contro la Salernitana di Nicola.

La ripartenza con la Salernitana: ‘Non sarà semplice dopo una sosta così lunga’

“La ripartenza non è semplice dopo una sosta così lunga, e nessun match è da sottovalutare. A maggior ragione preoccupa l’assenza di Maignan (il portiere) e non solo. Per fortuna non lavoro e potrò seguire la partita nonostante l”orario… Speriamo in Dazn” – ha dichiarato sarcasticamente a Mowmag per poi promettere che indosserà un outfit malizioso a tinte rossonere in caso di blitz di Leao e compagni all’Arechi. “Farò un video per voi… “

Diana Squin pronta a realizzare un video provocante in caso di blitz all’Arechi ma pensa a giugno: ‘Come Sabrina Ferilli’

“Da sportiva non ha escluso di farlo anche in caso di ko manifestando una simpatia per la squadra granata. Del resto l’obiettivo è far festa a giugno ed in quell’occasione Diana Squin ha anticipato che realizzerà un’esibizione in stile Sabrina Ferilli. Magari con dedica a Giroud che sotto il profilo estetico, e non solo, è il suo calciatore preferito. “Fantasticare su di lui? E chi non lo farebbe.. Ogni volta che lo vedo impazzisco, il mio compagno è rassegnato”.