Salernitana-Parma 0-2, le pagelle dei granata nella sfida di Coppa Italia: Botheim ‘stecca’ la prima

Salernitana subito fuori dalla Coppa Italia. In emergenza contro il Parma in Coppa Italia all’Arechi. Nicola è stato costretto a schierare Sy e Khechrida, in bilico, sulle fasce per l’infortunio a Bradaric mentre Sambia non è al meglio. Mazzocchi resta in bilico e, complice un problema fisico, non è rientrato neanche nella lista dei convocati.

Ribery illumina la manovra granata nel primo tempo

All’Arechi si gioca davanti a diecimila spettatori con i distinti off limits per quanto accaduto nell’ultimo match di campionato con l’Udinese. In corso d’opera l’allenatore è stato costretto a rinunciare a Bohinein per infortunio. Primo tempo equilibrato con i granata che non sfruttano al meglio un paio di giocate illuminanti di Ribery. Incerottata ed in affanno la Salernitana crolla nella ripresa con i gialloblu che centrano la traversa con Romagnoli.

Crolla la Salernitana nella ripresa: decidono Camara e Mihaila

Al 14′ i ducali passano con Camara che deposita in rete sulla ribattuta corta di Sepe che si era opposto a Bernabè. I granata faticano a reagire e gli ospiti trovano il raddoppio con Mihaila servito incredibilmente da Capezzi. Nel finale c’è spazio per una stecca di Botheim ed un colpo di testa di Gyomber salvato in extremis da Chichizola. Tra sette giorni, domenica 14 agosto, sarà campionato con la Roma all’Arechi (inizio ore 20:45). Nicola spera nell’arrivo di qualche rinforzo per affrontare in maniera dignitosa la corazzata guidata da Mourinho.

Salernitana-Parma highlights: è possibile seguire le fase salienti del match di Coppa Italia su Mediaset Infinity.

Le pagelle: Fazio molle sul gol gialloblu, Pirola e Capezzi disastro

Sepe 6,5: tiene a galla i granata sulle conclusioni di Mihaila e Sohm, incolpevole sui gol ducali.

Mantovani 6: dopo la disattenzione iniziale, prende le misure degli avversari ed esce dal campo a testa alta.

Fazio 5,5: perde il contrasto in occasione dell’azione che da il là al gol del vantaggio ducale. Fino a quel momento era stato quasi impeccabile. Poi si innervosisce un po’.

Pirola 5: combina una frittata con Capezzi in occasione della rete del raddoppio dei gialloblù. Ancora un po’ acerbo e non ancora al meglio della condizione. (32′ st Gyomber sv: Nicola lo manda in campo per fargli tornare a respirare il rettangolo verde in vista dell’esordio in campionato con la Roma. Recupero prezioso).

Kechrida 5,5: primo tempo discreto, ripresa meno brillante. Il tunisino si propone anche bene nel primo tempo ed ha anche un paio di buone chance per rendersi pericoloso. Passa a sinistra nel finale di gara.

L. Coulibaly 6,5: primo tempo da uomo ovunque, canta e porta la croce. Due volte si trova in buona posizione ma sceglie la soluzione sbagliata. Una sua conclusione trova una mano galeotta in area ma Pezzuto e il Var sorvolano.

Bohinen sv: Nicola fa una smorfia quando è costretto ad alzare bandiera bianca per l’ennesimo infortunio di quest’avvio di stagione. Fin quando è stato in campo ha cercato di mettere ordine con qualche imprecisione che fa notizie in considerazione delle sue qualità. (30′ pt Capezzi 4,5: non ha lo stesso tempo geometrico del norvegese. Ci prova ma alla fine affonda e sul gol del vantaggio emiliano si fa trovare impreparato sull’incursione di Bernabè e serve a Mihaila il pallone del 2 a 0).

Kastanos 5,5: non brillantissimo, del resto è uno degli ultimi arrivati. Prova ad accendersi ma non è al meglio e incide poco.(15′ st Cavion 5,5 Nicola gli concede una chance, lotta e si intestardisce in un paio di giocate ma alla fine combina poco).

Sy 5,5: in fase di copertura lascia un po’ a desiderare, in fase offensiva si propone con discreta continuità. (1′ st Valencia 5: in piena emergenza Nicola gli chiede di fare un ruolo non suo, ci mette la buona volontà ma non basta. Passa anche a destra ed esce dal campo stremato).

Ribery 6,5: disegna calcio con un paio di giocate illuminanti che portano alla conclusione Botheim e Kechrida. A volte esagera nelle giocate personali ma è il migliore dei granata nel primo tempo. (15′ st Bonazzoli 5: si vede poco e nell’unica occasione non trova il guizzo per centrare la porta).

Botheim 5: stecca clamorosa nel finale, sognava un altro esordio all’Arechi ma avrà occasione per rifarsi. All’esordio in campionato c’è la Roma, sua vittima preferita.

Il gol di Camara che sblocca il risultato

La rete gialloblu da altra angolazione