Salernitana, paura Daniliuc: il difensore si scontra con un furgone sulla litoranea

Attimi di paura per il difensore della Salernitana Flavius Daniliuc che, come riportato da Salernitana News, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lunedì 30 ottobre, alla vigilia della partita di Coppa Italia dei granata con la Sampdoria.

Daniliuc stava rientrando dall’allenamento quando ha impattato con un camion: illeso e sotto choc, auto distrutto

L’Audi scura del calciatore austriaco ha impattato in Litoranea contro il camion che lo precedeva, per motivi in corso di accertamento, intorno all’ora di pranzo. Aveva da poco finito l’allenamento e stava rientrando verso Salerno quando si è verificato l’incidente.

Lo scenario, la parte anteriore della vettura distrutta, ha fatto pensare a conseguenze serie per il calciatore che è rimasto illeso. In stato di choc è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali. Sull’accaduto indaga la Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano.

Nel marzo scorso il difensore aveva subito un furto in casa. Da verificare la disponibilità di Daniliuc in vista della sfida con la Samp. Il difensore era in lizza per una maglia da titolare nel match in programma all’Arechi martedì 31 ottobre con calcio d’inizio alle 18:00 su Italia 1.